Maďarské strany si zatiaľ nevedia predstaviť vzájomnú spoluprácu

Bratislava 27. apríla (TASR) - Mimoparlamentné maďarské strany, ktoré pôsobia na Slovensku, si zatiaľ vzájomnú spoluprácu predstaviť nevedia. Maďarská aliancia o sebe tvrdí, že je jedinou relevantnou maďarskou stranou. Strana Fórum kritizuje Maďarskú alianciu za to, že má pozitívny prístup k stranám súčasnej vládnej koalície. Subjekt Most-Híd 2023 hovorí, že na Slovensku sa zatiaľ nevyprofilovala politická formácia, ktorá by dokázala osloviť širokú škálu maďarských voličov.



„Posledné parlamentné voľby ukázali, že na Slovensku zostala jediná relevantná maďarská strana, a tou je Maďarská aliancia,“ uviedol pre TASR šéf Maďarskej aliancie László Gubík s tým, že strany Fórum a Most-Híd 2023 sú v „hibernovanom“ stave. Maďarskú politiku by mala podľa neho reprezentovať jedna strana. „Maďarská politika bola aj v minulosti úspešná, keď bola jednotná,“ dodal. Strana začiatkom apríla predstavila 13 programových téz, o ktorých chce hovoriť s obyvateľmi južného Slovenska, ale aj rokovať s ostatnými politickými stranami.



Šéf Fóra Zsolt Simon pre TASR priblížil, že momentálne jeho strana nevedie rokovania s ostatnými maďarskými stranami. Most-Híd 2023 vníma ako neaktívnu. Priestor na spoluprácu s Maďarskou alianciou označil za značne obmedzený. „Vnímame ich pozitívny prístup k politickým stranám vládnej koalície. Evidujeme ich podporu pre prezidenta vládnej koalície, ako aj skutočnosť, že nominovali vládneho splnomocnenca pre menšiny do Ficovej vlády,“ povedal Simon s tým, že nezachytil odmietavé stanoviská k politike koalície. Zdôraznil, že Fórum má jasný postoj k princípom právneho štátu či k orientácii na EÚ a NATO a zároveň nesúhlasí s politikou súčasnej vlády.



„Maďarská aliancia od volieb artikuluje, že je jedinou relevantnou maďarskou stranou. Žiaľ, bez relevantných výsledkov, čo sa rovnako vzťahuje aj na Fórum,“ povedal pre TASR šéf Mosta-Híd 2023 László Sólymos. Na politickej scéne podľa neho stále chýba dôveryhodná politická formácia, ktorá „nepoškuľuje“ len po maďarských hlasoch, ale má plán a politickú silu na presadenie problémov Maďarov a nimi obývaných regiónov. „Ešte je priskoro hovoriť o tom, či sa tejto úlohy ujmú už existujúce strany alebo nový subjekt,“ dodal.