Maďarské strany sú bez vedenia, Most-Híd chce spolupracovať s SMK

Bratislava 16. mája (TASR) - Maďarské mimoparlamentné strany Most-Híd a SMK sú aj naďalej bez vedenia, ktoré v oboch stranách odstúpilo po neúspešných parlamentných voľbách. Zvolanie snemov komplikuje pandémia nového koronavírusu. Záujem viesť Most-Híd zatiaľ avizuje László Sólymos, snem strany by sa mohol podľa hovorkyne Kláry Magdeme konať koncom mája. Termín kongresu SMK musí odsúhlasiť republiková rada strany, ktorá sa zíde pravdepodobne až začiatkom júna. Most-Híd tvrdí, že s SMK chce spolupracovať. "Rokovania nebudú ľahké, ale sú nevyhnutné," povedal pre TASR Sólymos.



Most-Híd a SMK ako etablované strany by podľa Sólymosa mali spolupracovať a riešiť nápravu toho, že sa nedostali do parlamentu. K neúspechu podľa neho viedlo desaťročné súperenie a tiež vznik nových politických formácií krátko pred voľbami namiesto dohody. SMK zatiaľ o rokovaniach otvorene nehovorí. "Oficiálne rokovania o ďalšom smerovaní strany a o možnej spolupráci s inými stranami budú možné až po zvolení nového vedenia strany," uviedol pre TASR tlačový tajomník SMK Róbert Králik.



Obe strany uprednostňujú riadne konanie snemov, na ktorých sa majú voliť predsedovia. Sólymos tvrdí, že má jasnú predstavu, ako by mal Most-Híd ďalej fungovať. Oveľa väčší priestor má podľa neho dostať mladšia generácia. "Svoju víziu na nadchádzajúce obdobie predstavím kandidátom snemu, ak získam ich dôveru, rád sa ujmem neľahkej úlohy predsedu strany Most-Híd," priblížil. Zatiaľ nie je známe, kto by chcel šéfovať SMK. "Mená kandidátov budú známe až po prijatí návrhov z okresov, prípadne odznení návrhov na republikovej rade," povedal Králik.