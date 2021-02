Maďarské združenie vyzve Maďarov v SR, aby sa hlásili k národnosti

Budapešť 12. februára (TASR) - Rákociho združenie v Maďarsku chce bilbordami či krátkymi filmami osloviť čo najviac Maďarov žijúcich na Slovensku, aby sa v nadchádzajúcom sčítaní obyvateľstva prihlásili k maďarskej národnosti. Informovala o tom v piatok agentúra MTI.



Uvedené združenie, ktoré okrem iného aplikuje aj štipendijný program pre deti zapísané do maďarských škôl na Slovensku, spustilo prostredníctvom svojich partnerských organizácií v SR v piatok kampaň pod heslom "Nezabudni, že si Maďar! Sčítanie ľudu 2021".



"Sčítanie obyvateľstva je pre Maďarov žijúcich na Slovensku rozhodujúce z hľadiska budúcnosti tejto menšiny," píše sa vo vyhlásení Rákociho združenia.



Združenie vzniklo v roku 1989 s cieľom podporovať maďarské komunity v Karpatskom oblúku. Každé leto robí kampaň, aby maďarskí rodičia žijúci v susedných krajinách zapísali svoje deti do maďarských škôl.



Elektronickou formou realizované sčítanie obyvateľov v rámci Sčítania obyvateľov, domov a bytov (SODB) 2021 sa uskutoční v období od 15. februára do 31. marca, tzv. asistované sčítanie prebehne od apríla do októbra.





(spravodajca TASR Ladislav Vallach)