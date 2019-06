Pri nehode autobusu zo SR v Maďarsku sa zranilo 10 detí a 3 dospelí

Na snímke autobus so slovenským evidenčným číslom, ktorý havaroval po zrážke s osobným autom pri obci Taktaharkány na severovýchode Maďarska v stredu 12. júna 2019. Foto: TASR/DUNA/MTI - Janos Vajda

Budapešť/Bratislava 12. júna (TASR) - Desať detí a traja dospelí utrpeli v stredu podvečer zranenia pri zrážke autobusu s osobným autom pri obci Taktaharkány na severovýchode Maďarska. Podľa agentúry MTI autobus so slovenským evidenčným číslom viezol deti zo Slovenska.Nehoda sa stala približne o 17.00 h na 19. kilometri štátnej cesty č. 37 v Boršodsko-abovsko-zemplínskej župe.Hovorca župnej polície Attila Janasóczki pre TASR uviedol, že osobné auto prešlo z neznámych príčin do protismeru, kde sa čelne zrazilo s autobusom. Obe vozidlá skončili v priekope, pričom autobus sa prevrátil nabok.V autobuse utrpelo ľahšie zranenie deväť detí, zranení boli aj dvaja dospelí, z ktorých jeden sa bude liečiť viac ako osem dní, teda jeho zranenie je vážnejšie. Zranených previezli záchranári do župnej nemocnice v Miškovci.Ľahšie zranenia utrpeli aj dvaja z troch cestujúcich v osobnom aute, medzi nimi bolo aj jedno dieťa.