Z USA priletí do Budapešti 120 Maďarov, privezú aj 21 Slovákov

Budapešť 7. mája (TASR) - Do Budapešti vo štvrtok priletí lietadlo, ktoré zo Severnej Ameriky a Islandu privezie 120 občanov Maďarska. Okrem nich bude na palube aj 21 občanov Slovenska, štyria Česi, štyria Slovinci a dvajh Rakúšania, informoval v Budapešti minister zahraničných vecí Péter Szijjártó.



Šéf diplomacie podľa agentúry MTI pripomenul, že repatriácia občanov Maďarska, ktorí zostali v zahraničí pre prísne obmedzenia v leteckej doprave zavedené z dôvodu pandémie koronavírusu, prebieha už tri mesiace. "Doposiaľ sme priviezli domov zo 116 krajín sveta 9529 Maďarov a pripravujeme ešte repatriáciu 624 ďalších," dodal Szijjártó.



Let, ktorý vo štvrtok pristane na Medzinárodnom letisku Ferenca Liszta, je podľa neho tretím, privážajúcim repatriantov z krajín Severnej Ameriky. V rámci vzájomnej pomoci stredoeurópskych krajín sú medzi nimi aj občania okolitých štátov. Lietadlo na svojej trase postupne zbieralo repatriantov v New Yorku, Miami, Toronte a Reykjavíku.







spravodajca TASR Ladislav Vallach