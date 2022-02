Maďarská polícia zadržala dvoch prevádzačov, jeden bol zo Slovenska

Budapešť 23. februára (TASR) - Súd v juhomaďarskom Segedíne nariadil vziať na jeden mesiac do väzby dvoch prevádzačov, ktorých polícia prichytila pri pokuse o prevoz 24 migrantov do Rakúska. Informoval o tom v stredu spravodajca TASR s odvolaním sa na správu servera origo.hu, podľa ktorej je jeden z prevádzačov občanom Slovenska a druhý občanom Moldavska.



Oboch zadržala policajná hliadka okolo polnoci v obci Mórahalom. Slovák viezol v aute 18 migrantov. Pred ním išlo ešte jedno ďalšie vozidlo s dvomi osobami, ktorí zabezpečovali cestu.



Policajti sa pokúšali zastaviť rýchlo idúce autá, ktoré sa im snažili ujsť. Po piatich kilometroch však vozidlo s migrantmi zastalo a šiesti cudzinci sa následne pokúsili utiecť, no policajti ich chytili. Zadržali tiež zvyšných 12 migrantov aj prevádzača.



Občana Moldavska, ktorý viezol šiestich migrantov, zadržali neďaleko Mórahalmu.



Prokurátor navrhol, aby boli obaja prevádzači vzatí do väzby, píše origo.hu.



spravodajca TASR Ladislav Vallach