Združenie pilíšskych Slovákov v Maďarsku oslávilo 20. výročie

Mlynky 16. novembra (TASR) - Slávnostným valným zhromaždením si v sobotu v severomaďarskej obci Mlynky (Pilisszentereszt) pripomenuli 20. výročie založenia Združenia pilíšskych Slovákov.



"Zakladajúce zasadnutie Združenia pilíšskych Slovákov bolo presne 11. novembra 1999. Cieľom združenia bolo spojiť pilíšskych Slovákov, aby si zachovali svoju identitu, aby zachovali kultúru a jazyk svojich predkov. Chceli sme, aby čo najviac cítili vzájomnú spolupatričnosť, svoje slovenské korene, ale aj príslušnosť k rodine Pilíšanov," povedala pre TASR predsedníčka združenia Marta Demjénová.



Podľa jej slov v uplynulých 20 rokoch usporiadali množstvo kultúrnych akcií, zúčastnili sa na festivaloch, ale ich aj organizovali, a cestovali spoločne aj na rôzne výlety.



"Vďaka týmto aktivitám sa naši členovia skutočne cítili ako členovia jednej veľkej pilíšskej rodiny," zdôraznila predsedníčka.



Spresnila, že štruktúra združenia sa v uplynulom období zmenila. Na začiatku boli členmi hlavne rôzne organizácie – slovenské samosprávy, obecné samosprávy či funkcionári organizácií. Pomer týchto organizácií sa ale časom znížil, v súčasnosti sú členmi združenia skôr súkromné osoby.



"Tí nevstúpili pre to, aby mali nejakú funkciu alebo nejakú úlohu, ale len pre to, lebo aj oni s nostalgiou spomínajú na to, keď ešte v detstve počuli slovenské piesne nielen v škole, ale aj doma od babky, od rodičov. Tým sa trocha mení aj tvár združenia. Aj medzi mladými je veľa takých, ktorých toto ešte zaujíma a môžu ešte niečo spraviť v záujme toho, aby sme ešte dlhé roky mohli zachovávať slovenskú identitu," dodala.



Na začiatku bolo členmi združenia slovenské samosprávy 13 obcí pilíšskeho regiónu, odvtedy však už vo dvoch obciach zanikli slovenské samosprávy, avšak doteraz so združením spolupracujú – buď cez samosprávu Slovákov alebo cez súkromné osoby.



"Medzi naše najpopulárnejšie akcie patria výstup na vrch Pilíš so stovkami záujemcov, regionálny slovenský fašiangový ples s 500-600 účastníkmi či šiškový festival v Mlynkoch, kam chodí už niekoľko tisíc ľudí z okolitých obcí. Myslím si teda, že združenie má vplyv na niekoľko tisíc ľudí", uzavrela Demjénová.



Organizáciu po jej založení viedol jej spoluzakladateľ, dlhoročný starosta obce Mlynky a poslanec Celoštátnej slovenskej samosprávy (CSS) Jozef Havelka. Demjénová je predsedníčkou združenia už druhé volebné obdobie.