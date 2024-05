Madro: V súčasnej situácii treba hľadať upokojenie

Bratislava 16. mája (TASR) - V súčasnej situácii treba hľadať odstup a upokojenie, nie ventilovať hnev. Pre TASR to skonštatoval riaditeľ občianskeho združenia IPčko Marek Madro v súvislosti s útokom na premiéra Roberta Fica (Smer-SD). Vyzval na zastavenie násilia a násilných prejavov.



"Vďaka tejto krízovej situácii môžeme spoločnosť opraviť alebo môžeme celé zlo ešte rozšíriť a znásobiť. Násilie ako vždy plodí len násilie a vytvára začarovaný kruh, z ktorého sa nedá vyjsť, ktorý nikde nebude mať víťazov, on bude mať vždy len porazených," poznamenal.



Treba preto podľa Madra prerušiť násilné prejavy a nereagovať na ne. Apeluje na upokojenie. "To, čo dnes spoločnosť potrebuje, je zamyslieť sa a zastaviť sa. Na základe toho, na čo prídeme, nás čaká v budúcnosti diskusia, hľadanie spoločného a návrat k hodnotám, na ktorých stojí naša spoločnosť i naša demokracia a návrat k tomu, čo znamená ľudskosť," doplnil.



Za škodlivé považuje premýšľanie nad motívmi páchateľa útoku na premiéra. "Tým, že sa budeme tým a páchateľom zaoberať, tak vlastne dávame priestor tomu, že je prípustné špekulovať nad tým, že toto je nejaká možnosť, ako riešiť svoju vlastnú frustráciu a možno aj objektívne hnev na to, ako sa spoločnosť vyvíja," dodal. Zdôraznil, že takýmto spôsobom sa situácie neriešia a ľudia by im preto nemali dávať priestor vo verejnom živote.