Madro: Vianoce sú o spoločných chvíľach s rodinou, nie o materializme

Bratislava 12. decembra (TASR) - Vianoce nie sú o materializme a krátkodobých zážitkoch, ale o chvíľach strávených s rodinou. "To, čo nás v skutočnosti robí šťastnými, je, keď sme spolu, dokážeme sa rozprávať a riešiť ťažkosti," priblížil psychológ z občianskeho združenia IPčko Marek Madro.



Rodiny podľa neho majú radšej niečo zažívať namiesto toho, aby niečo mali. "To, čo vytvára pocit istoty, bezpečia a lásky a čo chceme všetci mať nielen na Vianoce, ale celý život. Tak to dostávame vo vzťahoch," doplnil. Zároveň podotkol, že vzťahy ľudia budujú, napríklad keď sú spolu a rozprávajú sa či spoločne niečo zažívajú.



Ľudia by mali pri vianočných darčekoch zvážiť všetky riziká a rozhodnutia by mali robiť vedome. "Napríklad rozhodnutie o darčeku prepálite a nebudete potom schopní fungovať alebo udržiavať teplo v rodine do budúcna," spresnil Madro s tým, že ľudia žijú v krízových časoch, keď musia myslieť najmä na budúcnosť. "Je preto dôležité budovať veci, ktoré majú dlhodobý efekt," doplnil. Priblížil, že ľudia by sa v strese a tlaku mali na chvíľku zamyslieť, aké bude mať dosahy rozhodnutie a túžba rýchlo nasýtiť pocit úspechu a šťastia.



Ako príklad uviedol dovolenku, na ktorej môže byť ľuďom dobre, ale o pár týždňov alebo mesiacov neskôr môžu premýšľať, či to za to stálo. "Ak naša finančná situácia nedovoľuje ísť do rizika, tak je nesmierne dôležité, aby sme rozhodnutia robili spoločne, aby sme o nich hovorili ako rodina. Prípadne, aby sme sa poradili s odborníkmi, čo spôsobí rozhodnutie vziať si úver a či sme pripravení ho potom aj splácať," doplnil Madro.



Ako priblížil, ľudia majú pocit, že sami sebe a rodinám dlhujú pocit oddychu a relax a chcú sebe a svojím rodinám darovať Vianoce. Naokolo je podľa jeho slov ligot reklám, ktoré ponúkajú ideálny svet a pocit. "Preto všetci potrebujeme v týchto chvíľach sa na chvíľku zastaviť a zamyslieť," upozornil. V súvislosti s vianočnými darčekmi by sa podľa neho mali rodičia porozprávať s deťmi o tom, čo riešia, a že majú ťažkosti a obavy, ale ako rodina spoločne hľadajú riešenia. Odporučil sa napríklad dohodnúť dať si menej darčekov.