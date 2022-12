Madro:Pomoc na samotu je vytvorenie pocitu, že na toho človeka myslíme

Bratislava 19. decembra (TASR) - Prvým krokom, ako pomôcť zvládnuť samotu a úzkosť počas Vianoc, je vytvorením pocitu, že na toho človeka myslíme. Ak ľudia nenachádzajú okolo seba nikoho, s kým môžu hovoriť, tak sú tu pre nich aj psychológovia a nonstop dostupné linky pomoci. Uviedol to psychológ z občianskeho združenia IPčko Marek Madro.



Ľudia majú podľa neho počas Vianoc tendenciu hodnotiť celý rok. "Mnohí sú sami a pocity samoty a úzkosti sa prehlbujú. Je dôležité, aby bola dostupná možnosť pomoci a ľudia sa nebáli vyhľadať niekoho, s kým môžu hovoriť," dodal Madro. Môžu napríklad kontaktovať aj niekoho, s kým dlhšie nehovorili, ale v minulosti sa s ním cítili dobre.



"Byť spolu nám pomáha znášať aj ťažké situácie," podotkol psychológ. Ľudia by sa podľa neho mali snažiť vytvoriť kontakt napríklad s rodinou. "Je dobré sa zamyslieť nad tým, ako sa majú ľudia, ktorí žijú v našom okolí a či tam náhodou nie je niekto, kto je sám," upozornil v súvislosti s Vianocami.



Napríklad aj sused v paneláku, ktorému môžu ľudia zaklopať na dvere a prihovoriť sa. Ak na to nemajú odvahu, tak podľa neho postačí aj zavesiť na dvere tašku s nejakou drobnosťou.



"Výrazne nám rastie počet ľudí, ktorí u nás hľadajú pomoc," upozornil Madro. Obáva sa, čo ich v najbližších dňoch čaká. Túžba po pocite, že ľudia majú s kým hovoriť a niekto aj počúva, je podľa neho tak veľká, že je to pre psychológov výzva.