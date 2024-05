Madro:Svedkovia útoku a rodina premiéra potrebujú podporu a pochopenie

Bratislava 17. mája (TASR) - Svedkovia útoku na premiéra Roberta Fica (Smer-SD) a jeho rodina potrebujú od ľudí podporu a pochopenie. Sú najviac zasiahnutí stredajším (15. 5.) incidentom. Upozornil na to riaditeľ občianskeho združenia IPčko Marek Madro pre TASR.



"Mali možnosť prežívať vlastné ohrozenie života, ale aj vlastné ohrozenie budúcnosti či presvedčení o tom, ako bude vyzerať niečo, na čo sa spolu tešili a podobne. Mohlo to tak zatriasť ich životom, že si uvedomujú, že oni sami mohli byť obeťami, že stačil iba kúsok a mohli stratiť život," skonštatoval.



Poukázal na to, že istá časť spoločnosti sa vysmieva z reakcií osôb na mieste incidentu. Upozornil na to, že svedkovia od ľudí potrebujú podporu, pochopenie, konkrétnu pomoc a uistenie, že na nich myslíme a že im chceme na blízku. "Zažili si, naozaj, niečo, čo sa ťažko formuluje, čo otriasa základmi života," dodal.