Magál: S rozsudkom ŠTS sa absolútne nestotožňujeme, odvolali sme sa

Pezinok 20. septembra (TASR) - S rozsudkom Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku nad bývalým špeciálnym prokurátorom Dušanom K. sa absolútne nestotožňujeme. Podali sme voči nemu odvolanie. Neprekvapilo nás však, čo sa tu dnes udialo po tom, čoho sme boli svedkami počas jednotlivých pojednávacích dní. Vyvrcholilo to tým, že súd odmietol desiatky dôkazov obhajoby. Po skončení súdu to vyhlásil obhajca Dušana K. Erik Magál.



"Mám jednoznačne za to, že s tým odôvodnením, ktoré tu dnes odznelo, sa nestotožňujeme. Mal som v určitých miestach pocit, že tu dochádza zo strany súdu k akejsi dezinterpretácii dôkazov a ich výkladov," skonštatoval Magál. Je podľa neho prekvapivé, že pri odôvodnení počuli niektoré okolnosti, ktoré, ako tvrdí, porušovali zásadu prezumpcie neviny vo vzťahu k osobám, ktoré sú obžalované za členstvo v zločineckej skupine takáčovcov.



Magál poukázal v tejto súvislosti na niekdajšieho bosa takáčovcov Ľubomíra Kudličku. "Pán Kudlička dodnes nebol za ten trestný čin odsúdený. Pričom, mal som taký dojem, že sa v odôvodnení rozsudku na neho prihliadalo už ako na vinnú osobu," poznamenal. Má to podľa neho priamy súvis s tým, že sa Dušanovi K. kládla za vinu podpora zločineckej skupiny. Magál tvrdí, že opakovane pri obhajobe zdôrazňovali, že nie je možné podporovať nejakú skupinu, ktorej existencia doposiaľ nebola preukázaná.







Po skončení súdu opustil Dušan K. pojednávaciu miestnosť za asistencie príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže. Na otázky okolostojacich novinárov nereagoval.



Bývalého špeciálneho prokurátora Dušana K. odsúdil v pondelok Špecializovaný trestný súd v Pezinku na 14-ročné väzenie. Vymeral mu aj trest prepadnutia majetku. Podľa súdu je vinný vo všetkých štyroch bodoch obžaloby. Mal pomáhať zločineckej skupine takáčovcov, zobrať úplatok, ako aj vynášať informácie o prebiehajúcich trestných konaniach zo špeciálnej prokuratúry. Rozsudok nie je právoplatný.