MAGNA spúšťa kampaň

Bratislava 21. júna (TASR) – Humanitárna zdravotnícka organizácia MAGNA spúšťa na Slovensku a v Česku kampaň, ktorou vyzýva ľudí, aby sa pridali a podporili Pochod za život. Kampaňou upozorňuje na nedostupnosť základnej zdravotnej starostlivosti v krajinách, ktoré čelia humanitárnej kríze. TASR o tom informovala operačná riaditeľka MAGNA Denisa Augustínová.



Pochodom za život je náročná niekoľkodňová cesta matky Nathalie, ktorá nesie svojho chorého syna Patricka v horúčkach do nemocnice v Kongu. Augustínová tvrdí, že práve vo svojich nemocniciach organizácia pomáha a lieči, aby deti neumierali na choroby, ktoré na Slovensku či v Česku vyrieši aj návšteva lekárne.



"V krajinách ako je Kongo chýba infraštruktúra a zdravotná starostlivosť je pre väčšinu ľudí nedostupná," priblížila. Dodala, že cesta do nemocnice je navyše pre každú matku rizikom, pretože bezbranné ženy sú tu ľahkou korisťou nielen pre jedovaté hady, ale aj pre ozbrojených rebelov a vojakov.



So správnou podporou môžu tieto matky a ich deti podľa Augustínovej prekonať nebezpečenstvo a choroby a žiť v zdraví, ale potrebujú pomoc. "Vaša podpora a dar, často aj malý, môže zmeniť ich svet. Začnite už dnes a pomáhajte nám ich liečiť každý mesiac," uviedla s tým, že ľudia v núdzi pre organizáciu nie sú čísla v tabuľkách – sú to konkrétne živé bytosti ako Patrick, Nathalie či Martine.



Bližšie informácie o MAGNA a jej kampani Pochod za život môžu záujemcovia nájsť na webovej stránke organizácie, kde tiež môžu kampaň podporiť.