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Magyar: Odmietame, aby bolo financovanie Kyjeva spojené s rozpočtom EÚ
Magyar poukázal na to, že štáty strednej Európy vychádzajú z odlišného historického dedičstva, vojnový konflikt je k nim geograficky bližšie a výraznejšie sa ich týka aj migračný tlak.
Autor TASR
Bratislava/Budapešť 23. novembra (TASR) - Stredoeurópske krajiny riešia v porovnaní so západom Európy špecifické výzvy, ktoré musí zohľadniť aj pripravovaný viacročný rozpočet Európskej únie. Po pondelkovom rokovaní premiérov Vyšehradskej štvorky (V4) a Rakúska na Bratislavskom hrade to uviedol predseda vlády Maďarska premiér Péter Magyar. Zároveň zdôraznil, že Budapešť je solidárna a pripravená pomôcť, odmieta však, aby bolo financovanie Ukrajiny prepojené so sedemročným rozpočtom EÚ. Informuje o tom TASR.
Magyar poukázal na to, že štáty strednej Európy vychádzajú z odlišného historického dedičstva, vojnový konflikt je k nim geograficky bližšie a výraznejšie sa ich týka aj migračný tlak. Zároveň majú vyššie ceny energií v dôsledku slabšej prepojenosti energetickej infraštruktúry.
Rozvoj tohto regiónu, ako aj to, aby bola celá stredná Európa úspešnejšia, je podľa maďarského premiéra v záujme celej Únie. Dodal tiež, že o konkurencieschopnosti nemožno hovoriť bez riešenia cien energií a potvrdil pripojenie sa Maďarska k požiadavke na odklad systému ETS 2.
V súvislosti s rokovaniami o novom sedemročnom rozpočte EÚ na roky 2028 až 2034 Magyar odmietol, aby bolo do neho zahrnuté financovanie Ukrajiny. „Neakceptujeme, aby bolo financovanie Ukrajiny prepojené so sedemročným rozpočtom EÚ,“ vyhlásil.
Dodal, že Maďarsko je solidárne a pripravené ponúknuť pomocnú ruku vo všetkých oblastiach tak, ako to robilo aj v minulosti. Odmieta však, aby mu Brusel diktoval podmienky, akou formou má túto solidaritu prejavovať.
Pri klimatických cieľoch EÚ maďarský premiér zdôraznil, že krajiny V4 ich nespochybňujú – najmä ak ide o boj proti suchu a zmenu klímy –, nesmú však podľa neho predstavovať neprimeranú záťaž pre domácu infraštruktúru.
Medzi krajinami V4 podľa Magyara panuje úplná zhoda na potrebe tvrdého a jednoznačného postupu proti nelegálnej migrácii. Pripomenul, že štáty na vonkajších hraniciach Únie vynakladajú na ich ochranu značné prostriedky a úsilie. „Tí, ktorí chránia vonkajšie hranice EÚ, obetujú veľmi veľa. Neakceptujeme, aby nás za ochranu vonkajších hraníc trestali,“ povedal predseda maďarskej vlády.
Krajiny V4 sa vo väčšine kľúčových otázok zhodujú – vrátane kohéznej a spoločnej poľnohospodárskej politiky – a zoskupenie je v súčasnosti jednotnejšie než kedykoľvek predtým, povedal Magyar v reakcii na novinársku otázku po summite.
Dodal, že Maďarsko sa s rokovaniami ani so samotným prijatím nového viacročného rozpočtu EÚ neponáhľa, a zdôraznil potrebu hľadania kompromisov.
Magyar poukázal na to, že štáty strednej Európy vychádzajú z odlišného historického dedičstva, vojnový konflikt je k nim geograficky bližšie a výraznejšie sa ich týka aj migračný tlak. Zároveň majú vyššie ceny energií v dôsledku slabšej prepojenosti energetickej infraštruktúry.
Rozvoj tohto regiónu, ako aj to, aby bola celá stredná Európa úspešnejšia, je podľa maďarského premiéra v záujme celej Únie. Dodal tiež, že o konkurencieschopnosti nemožno hovoriť bez riešenia cien energií a potvrdil pripojenie sa Maďarska k požiadavke na odklad systému ETS 2.
V súvislosti s rokovaniami o novom sedemročnom rozpočte EÚ na roky 2028 až 2034 Magyar odmietol, aby bolo do neho zahrnuté financovanie Ukrajiny. „Neakceptujeme, aby bolo financovanie Ukrajiny prepojené so sedemročným rozpočtom EÚ,“ vyhlásil.
Dodal, že Maďarsko je solidárne a pripravené ponúknuť pomocnú ruku vo všetkých oblastiach tak, ako to robilo aj v minulosti. Odmieta však, aby mu Brusel diktoval podmienky, akou formou má túto solidaritu prejavovať.
Pri klimatických cieľoch EÚ maďarský premiér zdôraznil, že krajiny V4 ich nespochybňujú – najmä ak ide o boj proti suchu a zmenu klímy –, nesmú však podľa neho predstavovať neprimeranú záťaž pre domácu infraštruktúru.
Medzi krajinami V4 podľa Magyara panuje úplná zhoda na potrebe tvrdého a jednoznačného postupu proti nelegálnej migrácii. Pripomenul, že štáty na vonkajších hraniciach Únie vynakladajú na ich ochranu značné prostriedky a úsilie. „Tí, ktorí chránia vonkajšie hranice EÚ, obetujú veľmi veľa. Neakceptujeme, aby nás za ochranu vonkajších hraníc trestali,“ povedal predseda maďarskej vlády.
Krajiny V4 sa vo väčšine kľúčových otázok zhodujú – vrátane kohéznej a spoločnej poľnohospodárskej politiky – a zoskupenie je v súčasnosti jednotnejšie než kedykoľvek predtým, povedal Magyar v reakcii na novinársku otázku po summite.
Dodal, že Maďarsko sa s rokovaniami ani so samotným prijatím nového viacročného rozpočtu EÚ neponáhľa, a zdôraznil potrebu hľadania kompromisov.