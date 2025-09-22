Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 22. september 2025Meniny má Móric
< sekcia Slovensko

Majerský: Generálny štrajk nemajú pripravovať politické strany

.
Na snímke opozičný poslanec Milan Majerský (KDH) počas 39. schôdze Národnej rady SR v Bratislave 9. septembra 2025. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Opozičná strana SaS vyzýva 17. novembra na generálny štrajk.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 22. septembra (TASR) - Generálny štrajk nemajú pripravovať a ohlasovať politické strany. Je to vecou zamestnávateľov a odborárov. Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) si 17. november pripomenie na námestiach. V reakcii na výzvy opozičnej strany SaS na účasť 17. novembra na generálnom štrajku to uviedol predseda KDH Milan Majerský. TASR o tom informoval komunikačný odbor KDH.

„Zároveň platí, že generálny štrajk by priniesol obrovské ekonomické škody, v konečnom dôsledku by ešte zhoršil stav verejných financií a doplatili by naň práve tí, ktorých chceme chrániť: rodiny, deti, seniorov či živnostníkov,“ varovalo hnutie.

Ako hnutie vyhlásilo, k zodpovedným rozhodnutiam pristupuje vždy s rozvahou. Zápas proti konsolidácii vedie politickými a hodnotovými nástrojmi - slušne, férovo, ale nekompromisne. „KDH dlhodobo a jasne hovorí, že táto konsolidácia je nespravodlivá a bezcitná, pretože najviac dopadá na rodiny s deťmi, seniorov a najslabších. Vláda si opäť vybrala tú najľahšiu cestu - namiesto toho, aby šetrila na sebe, berie tým, ktorí sa najťažšie bránia,“ vyhlásili kresťanskí demokrati.

Opozičná strana SaS vyzýva 17. novembra na generálny štrajk. Ľudia sa k nemu podľa jej predsedu Branislava Gröhlinga sami prihlasujú a strane sa ozývajú i zamestnávatelia. Gröhling podotkol, že štrajk si netreba predstaviť ako ten z roku 1989 a rozumie, že nie každý občan bude mať možnosť zapojiť sa. Súhlas so štrajkom sa podľa neho dá vyjadriť aj inak.
.

Neprehliadnite

OTESTUJTE SA: Ako dobre poznáte tieto slovenské mestá?

BLANÁR: V EÚ nastoľujeme témy s cieľom ochrániť našu ekonomiku

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Leto pomaly balí kufre

HRABKO: Rozhodnutie Čaputovej ukončilo diskusie, čo prebiehali bez nej