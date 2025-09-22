< sekcia Slovensko
Majerský: Generálny štrajk nemajú pripravovať politické strany
Opozičná strana SaS vyzýva 17. novembra na generálny štrajk.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 22. septembra (TASR) - Generálny štrajk nemajú pripravovať a ohlasovať politické strany. Je to vecou zamestnávateľov a odborárov. Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) si 17. november pripomenie na námestiach. V reakcii na výzvy opozičnej strany SaS na účasť 17. novembra na generálnom štrajku to uviedol predseda KDH Milan Majerský. TASR o tom informoval komunikačný odbor KDH.
„Zároveň platí, že generálny štrajk by priniesol obrovské ekonomické škody, v konečnom dôsledku by ešte zhoršil stav verejných financií a doplatili by naň práve tí, ktorých chceme chrániť: rodiny, deti, seniorov či živnostníkov,“ varovalo hnutie.
Ako hnutie vyhlásilo, k zodpovedným rozhodnutiam pristupuje vždy s rozvahou. Zápas proti konsolidácii vedie politickými a hodnotovými nástrojmi - slušne, férovo, ale nekompromisne. „KDH dlhodobo a jasne hovorí, že táto konsolidácia je nespravodlivá a bezcitná, pretože najviac dopadá na rodiny s deťmi, seniorov a najslabších. Vláda si opäť vybrala tú najľahšiu cestu - namiesto toho, aby šetrila na sebe, berie tým, ktorí sa najťažšie bránia,“ vyhlásili kresťanskí demokrati.
Opozičná strana SaS vyzýva 17. novembra na generálny štrajk. Ľudia sa k nemu podľa jej predsedu Branislava Gröhlinga sami prihlasujú a strane sa ozývajú i zamestnávatelia. Gröhling podotkol, že štrajk si netreba predstaviť ako ten z roku 1989 a rozumie, že nie každý občan bude mať možnosť zapojiť sa. Súhlas so štrajkom sa podľa neho dá vyjadriť aj inak.
„Zároveň platí, že generálny štrajk by priniesol obrovské ekonomické škody, v konečnom dôsledku by ešte zhoršil stav verejných financií a doplatili by naň práve tí, ktorých chceme chrániť: rodiny, deti, seniorov či živnostníkov,“ varovalo hnutie.
Ako hnutie vyhlásilo, k zodpovedným rozhodnutiam pristupuje vždy s rozvahou. Zápas proti konsolidácii vedie politickými a hodnotovými nástrojmi - slušne, férovo, ale nekompromisne. „KDH dlhodobo a jasne hovorí, že táto konsolidácia je nespravodlivá a bezcitná, pretože najviac dopadá na rodiny s deťmi, seniorov a najslabších. Vláda si opäť vybrala tú najľahšiu cestu - namiesto toho, aby šetrila na sebe, berie tým, ktorí sa najťažšie bránia,“ vyhlásili kresťanskí demokrati.
Opozičná strana SaS vyzýva 17. novembra na generálny štrajk. Ľudia sa k nemu podľa jej predsedu Branislava Gröhlinga sami prihlasujú a strane sa ozývajú i zamestnávatelia. Gröhling podotkol, že štrajk si netreba predstaviť ako ten z roku 1989 a rozumie, že nie každý občan bude mať možnosť zapojiť sa. Súhlas so štrajkom sa podľa neho dá vyjadriť aj inak.