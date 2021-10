Majerský: KDH má ambíciu uspieť v komunálnych a regionálnych voľbách

Bratislava 16. októbra (TASR) - Mimoparlamentné KDH chce byť úspešné v budúcoročných komunálnych a regionálnych voľbách. Pre svojich kandidátov bude hľadať aj širšiu podporu. Prípadnú spoluprácu s inými stranami majú v rukách miestne štruktúry KDH, ktoré už v regiónoch rokujú. Vyplýva to z vyjadrenia predsedu hnutia Milana Majerského.



"KDH má aktuálne viac než 7000 členov, 220 starostov a primátorov, takmer 3000 mestských, miestnych a regionálnych poslancov, ako aj predsedu samosprávneho kraja. Prirodzene tak máme ambíciu byť úspešní aj v budúcoročných spojených komunálnych a regionálnych voľbách," uviedol Majerský.



Priblížil, že na celoslovenskej úrovni už hodnotili prvú fázu prípravy a diskutovali o konkrétnych kandidátoch na predsedov krajov. Rada KDH hovorila o kandidátoch v štyroch krajoch: Majerský (Prešovský), Igor Janckulík (Žilinský), Martina Holečková (Nitriansky) a Peter Máťoš (Trenčiansky).



"Hnutie bude pre týchto možných kandidátov na županov, ako aj pre kandidátov na primátorov krajských, okresných miest a starostov obcí hľadať širšiu podporu. Odpoveď na to, či sa diskutovaní predstavitelia reálne zapoja do župnej kandidatúry, prinesú nasledujúce mesiace," ozrejmil Majerský.



Tvrdí, že o spoluprácu s KDH je záujem. Poukázal na stanovy hnutia, ktoré hovoria, že rokovanie o kandidátoch a prípadnej spolupráci je v rukách miestnych štruktúr. "V aktuálnej fáze už vedú rokovania v rámci miest, obcí a regiónov," dodal.