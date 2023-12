Majerský: Naši poslanci prednášajú logické a vecné pripomienky

Bratislava 21. decembra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR za KDH prednášajú logické a vecné pripomienky v diskusii o štátnom rozpočte, premiérove slová patrili skôr inej opozičnej strane. Povedal to predseda KDH Milan Majerský v reakcii na výzvu premiéra Roberta Fica (Smer-SD), aby opozícia neblokovala štátny rozpočet vzhľadom na negatívne dôsledky pre ľudí.



"Naši poslanci prednášajú v rámci časového limitu rozumné, logické a vecné pripomienky. Vo faktických poznámkach nechceme odchádzať od témy," skonštatoval Majerský. Myslí si preto, že premiérove slová patrili inej strane, ktorá obštruuje. Na otázku, či budú presviedčať lídra hnutia Slovensko Igora Matoviča, aby s naťahovaním diskusie prestal, odpovedal, že takáto možnosť neexistuje.



Čo sa týka Úradu špeciálnej prokuratúry, KDH trvá na jeho zachovaní. Prípadná diskusia o jeho zrušení či zlepšení musí byť podľa Majerského riadna a odborná. Deklaroval snahu urobiť všetko pre jeho zachovanie.



Premiér vo štvrtok v reakcii na obštrukcie v NR SR vyhlásil, že opozícia sa definitívne vybrala cestou deštrukcie štátu. Obvinil opozíciu, že prostredníctvom obštrukcií chce dosiahnuť neschválenie štátneho rozpočtu. Upozornil, že by to malo vážne dôsledky na život bežných ľudí. Verí, že sa v parlamente podarí napokon rozpočet schváliť ešte tento rok a vyzval opozíciu, aby tomu prestala brániť.