Reakcie opozície na nomináciu P. Gašpara za šéfa SIS

Na snímke Gábor Grendel.

Na snímke poslanci Národnej rady (NR) SR z opozičného Progresívneho Slovenska (PS) zľava Beáta Jurík, Michal Truban, predseda PS a podpredseda NR SR Michal Šimečka, Lucia Plaváková a Tomáš Valášek počas tlačovej konferencie.

Bratislava 14. februára (TASR) - Nominácia súčasného štátneho tajomníka ministerstva spravodlivosti Pavla Gašpara za šéfa Slovenskej informačnej služby (SIS) je ďalšou z pochybných nominácií súčasnej vlády. Uviedol to predseda KDH Milan Majerský v reakcii na návrh vlády.," poznamenal líder KDH.Vláda v stredu odsúhlasila nomináciu Gašpara na riaditeľa tajnej služby. Riaditeľa SIS na základe návrhu vlády vymenúva prezident.Pavol Gašpar nemôže byť na čele Slovenskej informačnej služby (SIS). Tvrdí to predsedníčka parlamentného výboru na kontrolu SIS Mária Kolíková (SaS). Myslí si, že Gašpar nespĺňa odborné kritériá, navyše, je pomstychtivým človekom a vo funkcii bude len predĺženou rukou premiéra Roberta Fica (Smer-SD).".SaS zároveň vyzýva prezidentku, aby Gašpara nevymenovala. "," uviedol predseda poslaneckého klubu SaS Branislav Gröhling.," povedala Kolíková novinárom. "," dodala.Poslankyňa upozornila aj na konflikt záujmov poslanca Národnej rady (NR) SR Tibora Gašpara (Smer-SD), ktorý je otcom Pavla Gašpara. "," povedala. Slovensko podľa nej začína byť izolované v spolupráci medzi tajnými službami. "A môžeme očakávať, že toto bude toho bodka," uzavrela.Hnutie Slovensko apeluje na prezidentku Zuzanu Čaputovú, aby nevymenovala za šéfa Slovenskej informačnej služby (SIS) Pavla Gašpara. Poslanec Národnej rady (NR) SR Gábor Grendel (klub Slovensko, KÚ, Za ľudí) je presvedčený, že prezidentka má právo nevymenovať Gašpara. V súvislosti s nomináciou hovorí o hazarde s povesťou našich bezpečnostných zložiek.Grendel pripomenul situáciu z 90. rokov, kedy prezident Michal Kováč odmietol vymenovať za riaditeľa SIS Ivana Lexu. "," uviedol Grendel.Líder hnutia Igor Matovič pochybuje o Gašparovej kvalifikácii na takúto pozíciu. Na stredajšej tlačovej konferencii argumentoval aj výrokmi z kauzy poľovníckej chaty.Vláda v stredu odsúhlasila nomináciu Gašpara na riaditeľa tajnej služby. Šéfa SIS na základe návrhu vlády vymenúva prezident.Nominácia Pavla Gašpara za riaditeľa Slovenskej informačnej služby (SIS) je signálom, že služba končí ako inštitúcia, ktorá má chrániť naše bezpečnostné záujmy, pracovať v prospech občanov, a stáva sa z nej nástroj pomsty premiéra Roberta Fica (Smer-SD). Vyhlásil to predseda PS Michal Šimečka. Ide podľa neho o nomináciu na úrovni Ivana Lexu z čias vlády Vladimíra Mečiara.," uviedol Šimečka a pripomenul, že Gašpar bol obvinený.SIS pod prípadným vedením Gašpara v očiach občanov aj zahraničných partnerov stratí dôveryhodnosť, bude izolovaná, čo podľa šéfa PS poškodí bezpečnostné záujmy Slovenska. Šimečka si myslí, že to ukazuje, o čo ide Ficovi. "," povedal.Predseda parlamentného výboru na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva Tomáš Valášek (PS) dodal, že na programe aktuálnej schôdze je návrh zákona z dielne PS, podľa ktorého by nominant na šéfa SIS musel prejsť verejným vypočutím.