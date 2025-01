Majerský ocenil vzťah s PS,no odmieta pretláčanie progresívnych hodnôt

Bratislava 7. januára (TASR) - Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) sa s Progresívnym Slovenskom (PS) vie zhodnúť napríklad na témach spravodlivosti, ekonomiky či hospodárstva. Na niektoré témy však majú odlišné pohľady, napríklad pokiaľ ide o právo na potrat. V rozhovore pre TASR to uviedol predseda KDH Milan Majerský. Jeho hnutie odmieta pretláčanie progresívnej ideológie a pokiaľ by malo PS v programe ako hlavnú časť takéto hodnotové témy, kresťanskí demokrati by s nimi odmietli byť vo vládnej koalícii.



Majerský zdôraznil, že s opozičnými lídrami vrátane PS sa spoločne postavili na tribúny pri obrane spravodlivosti, pretože ide o univerzálnu tému. "Keď bola hanebná novela trestných kódexov, dokázali sme sa postaviť aj na tribúnu vedľa ostatných opozičných strán, aby sme dali jasne najavo, že to, čo spustila vládna koalícia a čo koniec-koncov musela na päťkrát opravovať, bolo zlé, hanebné a nespravodlivé voči ľuďom na Slovensku," povedal pre TASR.



KDH malo s PS v parlamente konfrontáciu pri diskusii o práve na potrat. "Z ich strany boli poznámky, že sme extrémisti," skonštatoval Majerský s tým, že len presadzujú právo na život ako najzákladnejšie a najväčšie ľudské právo. "Ak dokážu vytrhnúť jednu celú stranu zo svojho programu, vieme s nimi spolupracovať aj v globále, ale tá jedna celá strana je pre nich podstatná a pre nás neprijateľná," vyhlásil s tým, že pre PS je podstatná, pretože pretláčajú progresívnu ideológiu, ktorou je podľa neho pošliapaná ľudská dôstojnosť. "A práve preto ju KDH nemôže prijať, ale v iných témach, témach spravodlivosti, často ekonomiky, hospodárstva sa zhodneme," skonštatoval.



Majerský si myslí, že Slovensko je stále konzervatívnou krajinou a spoločnosti by neprospelo pretláčanie progresívnych hodnôt. "Ak budú mať ako hlavnú časť alebo časť svojho programu tieto hodnotové témy a nedajú ich nabok, do takej vládnej koalície jednoducho nepôjdeme, nebudeme podporovať takúto vládu," povedal o PS. Medzi progresívne hodnoty považuje právo na potrat, zavedenie registrovaných partnerstiev, adopcie detí homosexuálnymi pármi alebo tzv. právo na sebaurčenie na základe vnútorného pocitu v súvislosti s pohlavím.