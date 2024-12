Majerský odmietol dohody s koalíciou výmenou za podporu zákonov od KDH

Bratislava 31. decembra (TASR) - Opozičnému KDH prešli v uplynulom roku v Národnej rade (NR) SR niektoré návrhy zákonov. Šéf hnutia Milan Majerský vraví, že sa to podarilo vďaka dlhodobej príprave a diskusii s každým poslaneckým klubom. Tvrdí, že nejde o dôsledok zákulisných dohôd. Podpredseda NR SR Peter Žiga (Hlas-SD) poverený jej riadením odmieta politický obchod s KDH, ktorému prešli v parlamente zákony. Zdôraznil, že pokiaľ príde opozícia so zákonom, ktorý vládnej koalícii vyhovuje, tak ho vie schváliť.



Zákon o turistických trasách z dielne KDH prešiel v decembri do druhého čítania, podporila ho celá koalícia i opozícia. Podľa Majerského sa im podarilo koalíciu presvedčiť o potrebe zákona. "Z tohto zákona nevieme vytlačiť žiaden politický kapitál, jednoducho to je zákon, ktorý je síce prospešný, no nikto na tom nezarobí, nie je to nejaký biznis zákon. Je to zákon, ktorý pomáha pri rozvoji cestovného ruchu," povedal šéf KDH v rozhovore pre TASR s tým, že ide o malé víťazstvo, keďže zákon ešte nemusí definitívne prejsť.



Kresťanským demokratom tiež prešiel zákon týkajúci sa malých prevádzkovateľoch čistiarní odpadových vôd a tiež zákon súvisiaci s problematikou medveďov. Majerský tvrdí, že poprosil ministra životného prostredia Tomáša Tarabu (nominant SNS), nech rieši problematiku cez zákon o civilnej ochrane, čo bolo akceptované.



Majerský odmieta, že by malo hnutie od koalície výhody. "Práve, naopak, sme v permanentnom konflikte s vládnymi predstaviteľmi. To, že to prešlo, bolo podľa mňa tým, že sa snažíme byť naozaj konštruktívni," ozrejmil. "Zatiaľ sme so žiadnou politickou stranou o žiadnom 'bartri', výmene alebo podpore inej legislatívy pre nich nerozprávali. To môžem povedať s absolútne čistým svedomím," vyhlásil.



"S niektorými stranami viete viesť konštruktívny dialóg a aj konštruktívny konflikt je niekedy dobrý," povedal Žiga v rozhovore pre TASR. "Diskutovali o tom aj s našimi poslaneckými klubmi, takže nevidím problém, že by sa ten zákon schválil," reagoval na zákon o turistických trasách z dielne KDH. "Prišli, komunikovali a prešlo to. Keby prišlo PS alebo SaS s niečím podobným, tiež nevidím problém, že by to prešlo," dodal. Aj pri zákone týkajúcom sa problematiky medveďov z dielne kresťanských demokratov išlo podľa neho o praktické riešenie situácie v regiónoch, ktoré podporili.



V koalícii sú podľa Žigu otvorené dvere na diskusiu aj s opozíciou. "Keď príde niekto konštruktívne komunikovať, debatovať, riešiť nejaký konkrétny problém, nevnímam to tak, že by vládna koalícia zatvárala dvere," skonštatoval. Pripomenul, že o praktických veciach v rámci fungovania v parlamente sa dohadujú naprieč politickým spektrom na poslaneckom grémiu. "Je to čisto o komunikácii, keď sa viete otvorene rozprávať aj s druhou stranou politického spektra a dohodnúť sa na nejakých pravidlách, tak tie potom prechádzajú všeobecným súhlasom v parlamente," skonštatoval.