Majerský: Pellegrini si vybral minulosť, KDH to berie na vedomie

Bratislava 10. októbra (TASR) - Líder Hlasu-SD Peter Pellegrini si vybral minulosť. KDH to berie na vedomie. Vyhlásil to predseda hnutia Milan Majerský v reakcii na rozhodnutie Hlasu-SD rokovať o novej vláde už len so Smerom-SD a SNS.



"Pellegrini si vybral minulosť. Rozhodnutie o budúcej vláde záviselo od strany Hlas-SD a ako sa ukázalo, tak ho so stranami Smer-SD a SNS okrem minulosti spája aj budúcnosť. KDH toto rozhodnutie Petra Pellegriniho berie na vedomie," uviedol Majerský.



Zopakoval, že prioritou KDH zostáva aj naďalej zásadné zlepšenie situácie v zdravotníctve, školstve, pomoc rodinám či seniorom, ale aj zachovanie špeciálnej prokuratúry a nezasahovanie do vyšetrovaní. Dodal, že hnutie je proti zavedeniu registrovaných partnerstiev a ich postaveniu na úroveň manželstva.



Pellegrini v utorok informoval o jednohlasnom rozhodnutí predsedníctva Hlasu-SD, že bude viesť ďalšie rokovania o zostavení vlády iba so Smerom-SD a SNS. Šéf Smeru-SD Robert Fico potvrdil, že naďalej preferuje koalíciu s Hlasom-SD a SNS. Chce urobiť všetko preto, aby sa to podarilo.