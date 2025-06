Majerský podporí návrhy KDH, no za zmenu ústavy nezahlasuje

Bratislava 16. júna (TASR) - Opozičný poslanec Národnej rady (NR) SR František Majerský (KDH) podporí pozmeňujúce návrhy Kresťanskodemokratického hnutia k vládnej novele ústavy. Za zmenu ústavy navrhovanú premiérom Robertom Ficom (Smer-SD) ako celku však hlasovať nebude. Informoval o tom na sociálnej sieti.



„Za svojimi kolegami v KDH stojím v dobrom aj v zlom. Som presvedčený, že každý jeden návrh, ktorý sme ako KDH predložili do parlamentu, je dobrý a zlepšil by život ľudí na Slovensku. A tak sa zachovám aj pri hlasovaní o zmene ústavy,“ povedal Majerský. Tvrdí, že rozhodnutie o tom, ako bude hlasovať, urobil vo svojom vnútri dávnejšie a tlmočil ho aj svojim kolegom. KDH je podľa Majerského demokratická strana, a práve to mu umožňuje sa rozhodnúť a hlasovať ako chce. Svojim rozhodnutím nehlasovať za novelu ústavy nechce rozdeľovať stranu, klub ani spoločnosť.



„Hodnotový svet, ktorý predstavuje Robert Fico, pre mňa nemá nič spoločné s hodnotami, ktoré chcem reprezentovať ja, a ktoré reprezentuje KDH. Neverím ani kúsok, že záujem Roberta Fica o konzervatívne témy a hodnoty bol úprimný,“ skonštatoval Majerský. Premiér podľa neho chcel novelou ústavy zničiť KDH a posilniť si moc.



Poslanec priznáva, že či už zmena ústavy prejde alebo nie, KDH stratí časť voličov. „O to presne Ficovi išlo, nedať nám ani jednu dobrú možnosť. Vykostiť KDH. No ak sa po tejto ústave zomkneme a zabojujeme, vieme sa vrátiť a vytvoriť vládu a Slovensko bez neho,“ podotkol.



Majerského zároveň šokovalo, čo v poslednom období zažívajú pre novelu ústavy poslanci KDH. Je prekvapený, že vlna nenávisti sa spustila „zo spektra, ktoré o sebe tvrdí, že je tolerantné a iné ako Fico“. „Sám na vlastnej koži som mohol pocítiť, že slovník niektorých ľudí sa od toho Ficovho takmer v ničom nelíši. Ak chceme zmeniť Slovensko, tak musíme začať všetci od seba,“ dodal.



Predseda KDH Milan Majerský rešpektuje rozhodnutie Františka Majerského nehlasovať za zmenu Ústavy SR. Tvrdí, že jeho moc ako predsedu strany končí pri svedomí každého jedného člena klubu. „Verím, že František ostane pevnou súčasťou klubu KDH aj naďalej,“ poznamenal s tým, že František Majerský nie je členom KDH, je len členom poslaneckého klubu. Nevie o tom, že by niekto ďalší z klubu za novelu nehlasoval.



Milan Majerský verí, že sa nájde 90 hlasov, ktoré odsúhlasia novelu ústavy. O podpore debatujú s koalíciou aj opozíciou. Ústavné priority podľa neho kopírujú program aj stanovy KDH.



Do ústavy sa podľa návrhu majú zakotviť dve pohlavia - muž a žena. Pribudnúť má do nej aj zaručenie rovnosti medzi mužmi a ženami pri odmeňovaní za prácu. Ústavný zákon má riešiť aj adopcie detí a právo rodičov o rozhodovaní účasti detí na výchovno-vzdelávacom procese. Návrhom chce vláda dosiahnuť suverenitu Slovenska v hodnotových a kultúrno-etických otázkach. Poslanci za KDH a Kresťanskú úniu (KÚ), ktorí sú súčasťou klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ, už oznámili, že našli dohodu na spoločnom pozmeňujúcom návrhu s koalíciou. Obsahuje podmienky týchto opozičných poslancov.