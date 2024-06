Opozícia reaguje na inauguráciu prezidenta

Prečítajte si aj: ONLINE: Peter Pellegrini sa oficiálne stal novým prezidentom SR

Šimečka: Pellegrini to bude mať ako prezident ťažké, latka je nastavená vysoko



Bratislava 15. júna (TASR) - Predseda opozičného KDH Milan Majerský praje prezidentovi SR Petrovi Pellegrinimu, aby vykonával svoju funkciu so štátnickým prístupom a vždy uprednostnil dobro a záujem všetkých občanov Slovenskej republiky pred záujmami úzkych politických skupín.," podotkol Majerský.Prezidentovi tiež praje, aby Slovensko dôstojne reprezentoval v zahraničí, bol nadstranícky a nositeľ pokoja. "," doplnil šéf KDH.Peter Pellegrini to bude mať ako prezident ťažké, latka je nastavená veľmi vysoko. Na sociálnej sieti to uviedol predseda hnutia Progresívne Slovensko Michal Šimečka v reakcii na inauguráciu novej hlavy štátu. Zároveň jemu aj celému Slovensku praje, aby sa rozhodol správne a bol dobrým prezidentom.," podotkol Šimečka. Za neštandardný krok považuje Pellegriniho obsadenie pozície čestného predsedu Hlasu-SD. Dôležité tiež podľa šéfa hnutia bude, či sa rozhodne byť prezidentom "na okrasu", sústredeným na status a oficiality, alebo bude prezidentom všetkých ľudí.