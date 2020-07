Majerský: Pre fond pomoci je kľúčové, ako ho pocítia ľudia v regiónoch

Bratislava 22. júla (OTS) - V rámci riadneho, ale aj záchranného rozpočtu EÚ, takzvaného fondu obnovy, môže Slovensko v priebehu najbližších siedmich rokov vyčerpať viac ako 26 miliárd eur. Keď k tomu prirátame 8 miliárd, ktoré zostáva dočerpať zo súčasného programovacieho obdobia, dostávame sa k mimoriadnej sume 34 miliárd eur.



„Je to obrovský impulz a výzva, aby sme rozumnými reformnými riešeniami využili tieto prostriedky na rozvoj celej našej krajiny. Nezabudnime však pritom na regióny, pretože silné regióny znamenajú aj silné Slovensko," zdôraznil Majerský.



Balík 7,5 miliardy eur je určený výlučne na reformnú transformáciu nášho hospodárstva a ekonomiky. Slovensko však musí v priebehu troch rokov využiť 8 miliárd z aktuálneho programového obdobia eurofondov a ďalších viac ako 18 miliárd môže získať na eurofondoch do roku 2027.



„Predstavitelia vyšších územných celkov, miest a obcí musia teraz o to viac pracovať na kvalitných projektových dokumentáciách, majetko-právnych vysporiadaniach, aby sme tieto prostriedky dokázali rýchlo, účinne a najmä efektívne vyčerpať," zdôraznil prešovský župan.



Upozornil pritom, že pre úspešné čerpanie bude potrebná zmena pravidiel na celonárodnej úrovni, aby sme poberateľov nezaťažovali zbytočnou byrokraciou. Kľúčové bude, ako vláda nastaví priority a merateľné ciele čerpania, zabezpečí transparentnosť a ako prostriedky napokon rozdelí. Časť právomocí je potrebné delegovať aj na samosprávy.



„Pôvodný návrh hovoril, že mestá a obce budú spolufinancovať eurofondové projekty až sumou 30 percent. Zasiahnutí krízou by sme však v samosprávach len veľmi ťažko dokázali nájsť tieto peniaze. Preto je veľmi dobré, že spoluúčasť zostala na úrovni 15 percent," vyzdvihol správu z rokovaní lídrov európskych krajín Majerský, ktorý je kandidátom na predsedu KDH.



