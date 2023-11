VIDEO: Opozícia reaguje na schválenie programového vyhlásenia vlády

Na snímke podpredseda NR SR Michal Šimečka (Progresívne Slovensko) na 3. schôdzi NR SR k Programovému vyhláseniu vlády SR v Bratislave 21. novembra 2023. Foto: TASR Jaroslav Novák

PREČÍTAJTE SI AJ: Vláda Fica získala dôveru parlamentu, schválili programové vyhlásenie

Majerský: Programové vyhlásenie vlády je neambiciózne a prázdne

Na snímke poslanec NR SR Ivan Majerský (KDH) na 3. schôdzi NR SR k Programovému vyhláseniu vlády SR v Bratislave 21. novembra 2023. Foto: TASR - Jaroslav Novák

SaS: Schválené programové vyhlásenie vlády je zlou správou pre občanov

Na snímke poslanec NR SR Branislav Gröhling (SaS) na 3. schôdzi NR SR k Programovému vyhláseniu vlády SR v Bratislave 21. novembra 2023. Foto: TASR Jaroslav Novák

V. Remišová: PVV je manifestom pokrytectva a podvodu na občanoch

Na snímke predsedníčka Za ľudí Veronika Remišová. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Bratislava 21. novembra (TASR) - Progresívne Slovensko (PS) hlasovalo proti vysloveniu dôvery vláde Roberta Fica (Smer-SD). Dôvodmi boli historická skúsenosť s jeho predošlými vládami, slabé a vágne programové vyhlásenie a aktuálne kroky vládneho kabinetu. TASR o tom informovala Tereza Mikáčová z komunikačného oddelenia hnutia.Líder PS Michal Šimečka podotkol, že predchádzajúce Ficove vlády vždy sprevádzala korupcia, vulgárnosť a stagnácia krajiny.dodal.Ďalším dôvodom na nevyslovenie dôvery vláde bolo pre PS predstavené programové vyhlásenie, ktoré podľa neho krajinu nikam neposunie.uviedol Šimečka.Tretím dôvodom sú pre PS aktuálne kroky vlády.skonštatoval predseda PS.Programové vyhlásene vlády (PVV), ktoré v utorok schválil parlament, je neambiciózne a prázdne. Chýbajú mu napríklad konkrétne ciele či merateľné ukazovatele. Konštatuje to predseda KDH Milan Majerský v stanovisku, ktoré TASR poskytla hovorkyňa hnutia Lenka Halamová.odkazuje Majerský.Programové vyhlásenie vlády bolo podľa neho šité horúcou ihlou, a to len preto, aby si vláda čo najskôr odškrtla túto povinnosť. Myslí si, že vláde nejde o riešenia a pomoc ľuďom.Schválené programové vyhlásenie vlády je zlou správou pre občanov. Prináša občanom i firmám vyššie dane a z toho vyplývajúci spomalený hospodársky rast. Nie je ani dokumentom troch suverénnych strán, ale dokument zameraný na stranu Smer-SD. Tvrdia to poslanci Národnej rady (NR) SR za SaS.pripomenul predseda poslaneckého klubu SaS Branislav Gröhling. Tvrdí, že materiál je zameraný hlavne na to, aby pomohol Smeru-SD a jeho nominantom odsúdeným za korupciu.Vláda bude podľa SaS stále ukazovať, že nie je sociálna ani demokratická. Vládna koalícia začala podľa poslankyne Márie Kolíkovej (SaS) vládnuť pomstou a zastrašovaním policajtov, vyšetrovateľov, prokurátorov i sudcov. SaS sľubuje, že bude dôslednou a tvrdou opozíciou.Kabinet Roberta Fica (Smer-SD) získal v utorok dôveru NR SR. Poslanci odsúhlasili programové vyhlásenie vlády. Za hlasovalo 78 poslancov zo 143 prítomných, proti bolo 65.Programové vyhlásenie vlády (PVV) je manifestom pokrytectva a podvodu na občanoch Slovenskej republiky. Vyhlásila to šéfka Za ľudí Veronika Remišová.," skonštatovala Remišová v stanovisku. Myslí si, že organizovaný zločin bude opäť chránený na najvyšších miestach.Program vlády kritizuje aj líder hnutia Slovensko Igor Matovič. "," vyhlásil na tlačovej konferencii.