Majerský: Sme pripravení rokovať s koalíciou o zmene volebného systému

Bratislava 5. januára (TASR) - Opozičné KDH by vedelo podporiť také vládne návrhy, ktoré by korešpondovali s program hnutia. Má záujem aj o zmenu volebného systému. O tej je hnutie pripravené rokovať aj s vládnou koalíciou, ak bude schopná prijať argumenty hnutia. Uviedol to predseda KDH Milan Majerský v rozhovore pre TASR.



"My sme si tu neprišli odsedieť štyri roky. Ak bude niečo korešpondovať s naším volebným programom, tak určite to podporíme," povedal Majerský. Pripomenul, že hnutiu sa už podarilo presadiť jeden pozmeňujúci návrh týkajúci sa čistiarní odpadových vôd k vládnej novele. Myslí si, že takto poslanci pomohli štátu, ale aj bežnému človeku z hľadiska byrokratizácie.



O zmene volebného systému a počtu volebných obvodov si vie predstaviť diskusiu s vládnou koalíciou. "Sme ochotní spolupracovať alebo participovať na zmene. Sme totiž jediná krajina Európskej únie, ktorá má jeden volebný obvod a tam, ak bude vládna koalícia schopná prijať aj naše argumenty, aby sme mali osem volebných obvodov pri voľbách, tak do takejto diskusie sme ochotní vstupovať a dať svoje podnetné a rozumné návrhy, aby sa to zmenilo," povedal pre TASR.



Súčasný systém s jedným volebným obvodom podľa Majerského nahráva stranám, ktoré majú malú členskú základňu a stoja na jednom lídrovi. Poznamenal, že ak by bolo viac volebných obvodov, automaticky sa dostanú do parlamentu aj ľudia z regiónov. Predstava KDH je, že by počet volebných obvodov a jeho hranice korešpondovali s hranicou samosprávneho kraja. Takto by podľa Majerského dostali zastúpenie v parlamente všetky regióny. "Toto je aj spravodlivé, aj dobré. A ľudia by sa viac vedeli identifikovať s Národnou radou SR, lebo by reprezentovala všetky regióny," dodal.