Majerský: Ukazuje sa, že konzervatívna strana tu má stále svoje miesto

Bratislava 1. októbra (TASR) - Predbežné výsledky sobotňajších (30. 9.) parlamentných volieb ukazujú, že konzervatívna politická strana má stále miesto na slovenskej politickej scéne. Uviedol to predseda KDH Milan Majerský, reagujúci na priebežné výsledky, posúvajúce kresťanských demokratov do parlamentu.



Zároveň opätovne vyzval na trpezlivosť a počkanie si na definitívne výsledky volieb. "Očakávam, že nastanú ešte pohyby, aj KDH môže ešte klesnúť, no verím, že už určite neklesne pod päť percent," zdôraznil Majerský. Definitívne výsledky tiež podľa jeho slov určia možnosti povolebnej spolupráce, odvoláva sa tiež na to, že rozhodujúce slovo bude mať v tomto prípade Rada KDH. "Jej zasadnutie máme na programe o dva týždne," dodal Majerský.



Po sčítaní takmer 85 percent okrskov získalo KDH vyše siedmich percent hlasov.