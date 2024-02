Majerský: V Zbierke zákonov stále nenájdeme zverejnené trestné kódexy

Bratislava 20. februára (TASR) - Novela Trestného zákona stále nie je zverejnená v Zbierke zákonov. Poukázal na to líder hnutia KDH a poslanec Národnej rady SR Milan Majerský. Pripisuje to snahe koalície o beztrestnosť pre oligarchov a kriminálnikov. TASR o tom informovala hovorkyňa hnutia Lenka Halamová.



"Opäť sa ukazuje, že koalícia má dve tváre. Jednu tú, keď kritizuje opozíciu v tom, že zbytočne obštruujeme a debatujeme v Národnej rade SR a pritom to bola odborná, vecná a naozaj podnetná diskusia k novele Trestného zákona," povedal Majerský. Poznamenal, že druhou tvárou koalície je obštruovanie, keď ide o podpis a zverejnenie v Zbierke zákonov.