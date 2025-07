Majerský vyzýva Šaška zverejniť zloženie komisie tendra na záchranky

Bratislava 28. júla (TASR) - Poslanec Národnej rady SR František Majerský (KDH) vyzval ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD), aby zverejnil kompletné zloženie výberovej komisie v tendri na záchranky a to, akým spôsobom boli členovia do komisie vybraní. Rezort zdravotníctva reagoval, že mená členov budú zverejnené po ukončení výberového konania. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby pre TASR uviedlo, že v rámci zabezpečenia objektívnosti procesu sa ku konaniu vyjadrí až po jeho ukončení.



„Vyzývame Šaška, aby verejnosť informoval, či predsedom výberovej komisie v tendri na záchranky je pán Jakub Horňák a či je v príbuzenskom vzťahu s pani Evou Lisovou, šéfkou Agentúry štátom podporovaného nájomného bývania, právoplatne odsúdenou v roku 2022 za podvod a poškodzovanie veriteľa v realitnom biznise,“ priblížil Majerský. Podľa jeho slov transparentnosť a nezávislosť komisie sú základným predpokladom dôveryhodného výberového konania.



Ministerstvo ozrejmilo, že ochrana členov komisie pred prípadným nátlakom počas prebiehajúceho konania je bežnou praxou, ktorá zabezpečuje objektívnosť a nezávislosť rozhodovania. „Výsledky výberového konania budú zverejnené po ukončení vyhodnotenia všetkých žiadostí komisiou a po vydaní povolení Ministerstvom zdravotníctva SR,“ dodal pre TASR rezort.



Prezident SR Peter Pellegrini požiadal ministra zdravotníctva Šaška o dodržanie zákona pri tendri na záchranky. Vyplýva to z vyjadrenia, ktoré pre TASR zaslala Kancelária prezidenta SR v reakcii na list Lekárskeho odborového združenia vyzývajúci hlavu štátu, aby dohliadla na transparentnosť a odbornosť verejného obstarávania. Rezort zdravotníctva deklaroval, že výberové konanie prebehne riadne, transparentne a v súlade so stanovenými podmienkami. Vo výberovom konaní sa súťaží o prevádzkovanie 344 pozemných staníc a siedmich ambulancií vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby.