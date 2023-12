Majerský: KDH nepodpísalo dohodu o opozičnej spolupráci

Bratislava 27. decembra (TASR) - KDH s nikým nepodpísalo dohodu o opozičnej spolupráci, hnutie tak nič neviaže ku konkrétnemu postupu v Národnej rade (NR) SR. Na spoločnom postupe sa strany môžu dohodnúť vždy pri konkrétnych bodoch. Skonštatoval to predseda KDH Milan Majerský v rozhovore pre TASR.



"Možno niekto povie, že to nie je správne rozhodnutie, ale ja si myslím, že máme ísť do spolupráce ad hoc, ku konkrétnym veciam," podčiarkol s tým, že nie vždy a za každých okolností sa to dá. Takto to považuje za lepšie.



Za dobrú považuje Majerský spoluprácu opozície pri protestoch. Podľa vlastných slov mal záujem o spojenie celej opozície. Vzhľadom na to, že nie všetci organizátori súhlasili, tak sa s tým hnutie zmierilo.



"Svoj názor sme definovali jasne - sme proti rušeniu špeciálnej prokuratúry. To sme mali aj v predvolebnom programe, mali sme to vo všetkých našich vyjadreniach, naše červené čiary boli nakreslené jasne a zreteľne a aj to bol napríklad dôvod, prečo sme ani neuvažovali nad vstupom do tejto vlády," dodal.