Majetkové priznania funkcionárov by mohli dostať novú podobu

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP

Bratislava 12. septembra (TASR) - Majetkové priznania verejných funkcionárov by mohli v budúcnosti dostať novú podobu. Pracovná skupina pod vedením predsedu Ústavnoprávneho výboru Národnej rady (NR) SR Milana Vetráka (OĽANO) pripravuje nový formulár, ktorý by sa mal týkať verejných funkcionárov i štátnych a verejných zamestnancov. Členom skupiny je aj organizácia Transparency International Slovensko, ktorá tvrdí, že v prípade prijatia by bol nový formulár podrobnejší a mohli by sa priznávať aj príjmy blízkych osôb. Pracovná skupina sa prvýkrát stretla v uplynulom týždni.Nový formulár by sa mal podľa Vetráka týkať nielen verejných funkcionárov, ale aj sudcov a štátnych zamestnancov, vrátane štátnych zamestnancov v ozbrojených silách a v ozbrojených zboroch.Člen skupiny a poslanec Ondrej Dostál (SaS) pripomenul, že formulár pre verejných funkcionárov je upravený v ústavnom zákone o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. "" priblížil Dostál. Dodal, že na stretnutí hovorili o tom, či by diskusia o podobe formulára mala predchádzať zmene dotknutých právnych predpisov, alebo by k nej malo dôjsť až následne. "" skonštatoval.Diskusia sa týkala aj toho, či formuláre v doterajšej forme plnia deklarovaný účel.," dodal Dostál.Transparency International Slovensko pripomína, že súčasná podoba majetkových priznaní umožňuje obchádzanie účinnej verejnej kontroly majetkových prírastkov funkcionárov všeobecnými formuláciami, prepisovaním vlastníckych práv na blízkych či neochotou politikov riadne preverovať kolegov." skonštatovala organizácia na sociálnej sieti.Príprava formuláru je súčasťou projektu, ktorý by mal vyústiť do nových pravidiel na ochranu verejného záujmu, pre etiku a lobing a do zriadenia nového Úradu na ochranu verejného záujmu. Súčasťou skupiny sú koaliční poslanci, zástupcovia Súdnej rady SR, štátnych úradov, samosprávy a mimovládnych organizácií, ktoré sa venujú otázkam ochrany verejného záujmu." uzavrel Vetrák.