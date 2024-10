Majetkové priznania funkcionárov majú zverejniť počas októbra

Bratislava 19. októbra (TASR) - Majetkové priznania verejných funkcionárov za rok 2023 by sa mali zverejniť počas októbrovej schôdze parlamentu, ktorá sa začína v utorok (22. 10.). Pre TASR to uviedla predsedníčka Výboru Národnej rady (NR) SR pre nezlučiteľnosť funkcií Veronika Remišová (Slovensko, Za ľudí, KÚ). Výbor má počas svojho nadchádzajúceho zasadnutia schváliť materiál o majetkových priznaniach, ktoré sa následne zverejnia.



Oznámenia mali funkcionári podať do 30. apríla. V súčasnosti výbor rieši viac ako 1500 majetkových priznaní, keďže sa rozšíril počet osôb povinných podávať majetkové priznanie.



"V zmysle ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, majetkové priznania musia obsahovať súpis hnuteľného a nehnuteľného majetku verejného funkcionára, majetkové práva, ako aj jeho záväzky aj pohľadávky," ozrejmila Remišová.



Cieľom podávania majetkových priznaní je podľa šéfky výboru kontrola zo strany verejnosti, či sa politik alebo verejný funkcionár, ktorý zastáva vysoké štátne funkcie, neobohacuje na úkor občanov a či jeho výdavky zodpovedajú jeho príjmom z funkcie.



Povinnosť podať oznámenie o majetkových pomeroch sa podľa zákona týka prezidenta SR, poslancov NR SR, členov vlády, štátnych tajomníkov, vedúcich ústredných orgánov štátnej správy, sudcov Ústavného súdu SR, predsedu a podpredsedov Najvyššieho súdu SR, členov Súdnej rady SR, generálneho prokurátora či verejného ochrancu práv. Rovnakú povinnosť majú napríklad aj náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR, riaditeľ Slovenskej informačnej služby, rektori verejných vysokých škôl či šéfovia Železníc Slovenskej republiky. Podať ho musia aj verejní funkcionári, ktorých do funkcie nominoval štát alebo právnická osoba so 100-percentnou majetkovou účasťou štátu.