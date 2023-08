Majetkové priznania pravdepodobne zverejnia až v novom volebnom období

Bratislava 19. augusta (TASR) - Majetkové priznania verejných funkcionárov za rok 2022 sa pravdepodobne zverejnia až v novom volebnom období. Ich zverejnenie zabezpečuje Výbor Národnej rady (NR) SR pre nezlučiteľnosť funkcií, ktorý v aktuálnom zložení už pravdepodobne nezasadne. Vyplýva to z vyjadrenia šéfa výboru Borisa Suska (Smer-SD) pre TASR. Majetkové priznania podalo načas 1502 funkcionárov, po lehote 72 funkcionárov. Doteraz nepodalo oznámenie 23 verejných funkcionárov.



Susko ozrejmil, že pokiaľ už parlament nebude mimoriadne zasadať z dôvodu schválenia zákonov, výbor zvolávať nebude, pretože hrozí, že by naň neprišlo dostatok poslancov. Na pláne už nie je žiadna riadna schôdza NR SR. Susko si myslí, že majetkové priznania sa zverejnia až na jeseň po parlamentných voľbách, keď sa nimi bude zaoberať výbor v novom zložení.



Termín na odovzdanie oznámení podľa ústavného zákona je vždy do 30. apríla. V tomto roku bola lehota predĺžená do 2. mája. Za nepodanie oznámení včas hrozí sankcia jedného mesačného platu verejného funkcionára za predchádzajúci kalendárny rok. "Konanie výbor začal voči tým verejným funkcionárom, ktorí podali oznámenie po termíne alebo nepodali vôbec," priblížila pre TASR tajomníčka výboru Zuzana Tureničová.



Povinnosť podať oznámenie o majetkových pomeroch sa podľa zákona týka prezidenta SR, poslancov NR SR, členov vlády, štátnych tajomníkov, vedúcich ústredných orgánov štátnej správy, sudcov Ústavného súdu SR, predsedu a podpredsedov Najvyššieho súdu SR, členov Súdnej rady SR, generálneho prokurátora či verejného ochrancu práv. Rovnakú povinnosť majú napríklad aj náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR, riaditeľ Slovenskej informačnej služby, rektori verejných vysokých škôl či šéfovia Železníc Slovenskej republiky.



Podať ho musia aj verejní funkcionári, ktorých do funkcie nominoval štát alebo právnická osoba so 100-percentnou majetkovou účasťou štátu.