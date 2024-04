Majetkové priznania za rok 2023 podali stovky sudcov

Bratislava 12. apríla (TASR) - Stovky sudcov podali do konca marca majetkové priznania za rok 2023. Kancelária Súdnej rady SR ich prijala 1407, aj keď celkový počet aktívnych sudcov je 1336. Je to z dôvodu, že majetkové priznania podali aj sudcovia, ktorým počas roka zanikla funkcia alebo nastúpili do dôchodku. TASR o tom informovala hovorkyňa Kancelárie Súdnej rady SR Veronika Vasilková.



"Všetky aktívne sudkyne a sudcovia Slovenska, ktorí v minulom roku vykonávali funkciu sudcu, boli povinní podať do konca marca majetkové priznanie za rok 2023. Spomedzi všetkých slovenských sudcov a sudkýň iba deviati nepodali svoje majetkové priznanie v termíne do 31. marca," uviedla hovorkyňa s tým, že týmto sudcom bude zaslaná výzva na deklarovanie majetkových pomerov.



Poukázala aj na to, že všetky majetkové priznania prejdú kontrolou, ktorú vykoná šesť stabilných trojčlenných komisií, tvorených z členov súdnej rady. "V prípade pochybností kontrolná komisia vyzve konkrétneho sudcu na preukázanie majetkového prírastku za minulý rok, prípadne na objasnenie iných okolností spojených s majetkom," dodala hovorkyňa.