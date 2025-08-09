< sekcia Slovensko
Majitelia pozemkov by mali dbať na odstraňovanie inváznych druhov
Autor TASR
Bratislava 9. augusta (TASR) - Majitelia a užívatelia pozemkov by mali dbať na odstraňovanie inváznych druhov rastlín, ktoré sa vyskytujú na parcelách v ich vlastníctve. Upozornila na to Správa Chránenej krajinne oblasti Poľana na sociálnej sieti.
Ochranári poukazujú na povinnosti vlastníka pozemku, ktoré upravuje zákon. V zmysle neho je zakázané invázne druhy držať, prepravovať, dovážať, pestovať, rozmnožovať a obchodovať s nimi. „Vlastník, správca, užívateľ pozemku je povinný sa starať o pozemok tak, aby nedochádzalo k rozšíreniu týchto druhov na jeho pozemku a v prípade výskytu inváznych druhov je povinný ich odstraňovať,“ podotkli.
Invázne druhy možno vykopať, vytrhať, podseknúť rýľom, orezať a odstrihnúť súkvetie a súplodie či vyrúbať. Proti nim pomôže aj pastva, orba, diskovanie, podmietka, bránenie, kosenie a mulčovanie, nastielanie fólie, aplikácia horúcej pary. Možno taktiež plávajúce rastliny zbierať, vypustiť vodnú plochu alebo odstrániť substrát zo dna.
„Nepôvodné druhy rastlín, ktoré sa v minulosti dostali na naše územie, predstavujú dnes veľkú hrozbu pre biodiverzitu. Kedysi okrasné rastliny našich záhrad už dávno rozšírili svoje pôsobisko mimo oplotených pozemkov. Vyznačujú sa mimoriadnou odolnosťou a životaschopnosťou,“ skonštatovali ochranári. Tvrdia, že na Slovensku sú celoplošne rozšírené a veľmi ťažko odstrániteľné. S tým sú spájajú mnohé riziká, ktoré majú nepriaznivý dosah na krajinu a zdravie človeka. Ide napríklad o zlatobyľ kanadskú, boľševník obrovský či pohánkovec japonský.
„Menia vzhľad krajiny, vytláčajú pôvodné druhy, znižujú produktivitu pôdy a znehodnocujú pozemky. Šíria sa najmä v lokalitách, ktoré sú nepretvárané ľudskými aktivitami,“ priblížila správa. Ide podľa nej najmä o stanovištia pozdĺž železničných tratí, cestných komunikácií, riek či vodných nádrží. Ich masívne šírenie zaznamenávajú na neudržiavaných parcelách, ktoré vlastníci neobhospodarujú.
