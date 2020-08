Majiteľom mačkovitých šeliem hrozí po porušení zákona pokuta 4979 eur

Bratislava 16. augusta (TASR) - Majitelia mačkovitých šeliem, ktorí porušia zákon, môžu dostať pokutu do výšky 4979 eur. Právnické osoby až do výšky 16.600 eur. V niektorých prípadoch môže byť šelma majiteľovi zhabaná. Pre TASR to uviedla Zuzana Kačániová z oddelenia kontroly Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP).



V prípade závažných porušení právnych predpisov Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (Dohovor CITES) hrozí fyzickým osobám pokuta do 9958 eur, právnickým osobám do 33.000 eur. "Ukladanie týchto sankcií je v kompetencii veterinárnej a potravinovej správy," povedala Kačániová.



V prípadoch závažného porušenia právnych predpisov CITES by mal byť vinník potrestaný odňatím slobody na osem rokov, podotkla Kačániová. Za týranie zvierat hrozí päť rokov odňatia slobody. Tým, ktorí z nedbanlivosti spôsobia smrť alebo trvalé následky na zdraví viacerých zvierat, ktoré vlastnia, hrozí podľa Kačániovej odňatie slobody na dva roky.



"V prípade podozrenia z porušovania právnych predpisov v súvislosti s obchodovaním s mačkovitými šelmami sa občania môžu obracať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia – orgán štátneho dozoru v oblasti regulácie obchodu s ohrozenými druhmi (CITES)," hovorí Kačániová. Ak majú ľudia podozrenie na porušovanie veterinárnych predpisov, ako je zlý zdravotný stav zvieraťa či nevyhovujúce podmienky chovu, mali by sa obrátiť na Štátnu veterinárnu a potravinovú správu, pripomenula.