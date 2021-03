Rezort vnútra: Májové doplňujúce voľby napokon prebehnú v 30 obciach

Bratislava 28. marca (TASR) - Starostu alebo poslancov obecných zastupiteľstiev si budú voliči vyberať 15. mája v 30 obciach. Voľby sa napokon nebudú konať v šiestich obciach, pretože sa v nich nenašli kandidáti na poslancov. Pre TASR to uviedla Michaela Paulenová z tlačového odboru Ministerstva vnútra (MV) SR.



Voľby poslancov obecných zastupiteľstiev nebudú z dôvodu nepodania kandidátnej listiny v obciach Hradište pod Vrátnom (okres Senica), Pavlice (Trnava), Malá Čausa (Prievidza), Pribylina (Liptovský Mikuláš), Píla (Lučenec) a Ďurďoš (Vranov nad Topľou).



Doplňujúce voľby do orgánov samosprávy obcí budú v 30 obciach. Starostu si budú voliť v obciach Malinovo (okres Senec), Muľa, Nová Ves (obe Veľký Krtíš), Nandraž (Revúca), Horný Lieskov (Považská Bystrica), Príbovce (Martin), Konrádovce (Rimavská Sobota), Nemcovce (Bardejov) a v obci Nemcovce (Prešov).



Poslanca alebo poslancov si majú voliči vyberať v obciach Vištuk (okres Pezinok), Bajka, Dolná Seč, Jesenské, Tehla (všetky Levice), Čifáre (Nitra), Čičmany (Žilina), Podbrezová (Brezno), Rokytovce (Medzilaborce), Brežany, Šarišská Poruba (obe Prešov), Hanigovce (Sabinov), Sulín (Stará Ľubovňa), Miroľa (Svidník), Sasinkovo (Hlohovec), Nitrica (Prievidza), Ludanice (Topoľčany), Prosiek, Veterná Poruba (obe Liptovský Mikuláš), Kožuchovce (Stropkov) a v obci Gemerská Poloma (Rožňava).



Doplňujúce voľby sa vyhlasujú v prípade, ak sa v niektorej obci nekonali, alebo ak zanikol mandát poslanca či starostu bez náhradníka. Zákon tiež stanovuje, že voľby sa zopakujú, ak ich vyhlásil Ústavný súd SR za neplatné.



"Zatiaľ nevieme o tom, že by sa mal meniť termín, platí rozhodnutie predsedu NR SR," uviedla Paulenová na otázku, či sa pre pandémiu nebudú voľby presúvať. Doplňujúce voľby sa už konali aj v októbri minulého roka.