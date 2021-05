Májovú schôdzu na týždeň prerušia, koalícia rokuje o rozpočte a väzbe

Bratislava 18. mája (TASR) - Koalícia naďalej rokuje o návrhoch, ktoré sú na programe májovej schôdze Národnej rady (NR) SR, teda o navýšení deficitu v štátnom rozpočte a o zmenách pri kolúznej väzbe. Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) preto v utorok o 11.00 h preruší rokovanie snemovne na týždeň. Pre TASR to potvrdili predsedovia koaličných poslaneckých klubov s tým, že koalícia naďalej rokuje.



"Na včerajšej koaličnej rade sa všetky štyri strany dohodli, že aktuálna schôdza sa preruší do 26.5. Vytvorí sa tak priestor na rokovanie o bodoch, ktoré ešte neboli prerokované, alebo sa o nich ešte nehlasovalo," uviedol pre TASR šéf klubu OĽANO Michal Šipoš.



"O návrhu nového deficitu v štátnom rozpočte sa diskutuje najmä medzi stranami SaS a OĽANO," uviedol pre TASR predseda klubu Sme rodina Peter Pčolinský.



V súvislosti s návrhom na zmeny pri kolúznej väzbe poznamenal, že do budúcej stredy (26. 5.) sa bude ešte rokovať. Všetko bude závisieť od návrhu ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej (Za ľudí).



Šéfka klubu SaS Anna Zemanová rovnako potvrdila dohodu o prerušení schôdze. "Prebiehajú rokovania o kľúčových bodoch, o ktorých sa má ešte hlasovať," ozrejmila. Tvrdí, že rokovania pri rozpočte neviaznu. Navýšenie deficitu však považuje za vážnu vec, preto je podľa nej ešte potrebné o tom hovoriť.



Na margo zmien pri kolúznej väzbe dodala, že sa rokuje aj o prípadnom preložení hlasovania o návrhu poslankyne Sme rodina Petry Hajšelovej na júnovú schôdzu. "Rokuje sa aj o tom, že teraz bolo ukončené medzirezortné pripomienkové konanie k vládnemu návrhu," priblížila. Formuje sa tak podľa nej vládny návrh z dielne ministerky spravodlivosti. Zemanová verí, že tento bude akceptovateľný pre všetkých.



Okrem toho mala SaS požiadať o stiahnutie uznesenia z dielne Anny Záborskej (OĽANO) k návrhu správy Európskeho parlamentu o situácii v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv v Európskej únii v rámci zdravia žien.