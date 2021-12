Makara: Zhoršenú dostupnosť lekárov spôsobil nárast COVID pacientov

Bratislava 1. decembra (TASR) - Zhoršenie dostupnosti všeobecných praktických lekárov spôsobil predovšetkým nárast starostlivosti o pacientov s ochorením COVID-19 a nie ich nečinnosť. Pre TASR to v reakcii na tvrdenia lekárov – špecialistov uviedol prezident Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva (SSVPL) Peter Makara.



"Tvrdenia, že viacero praktických lekárov počas pandémie nového koronavírusu neordinuje alebo svojich pacientov posiela v akútnom stave do najbližšej nemocnice, sú zovšeobecňujúce a zavádzajúce," povedal s tým, že práve všeobecní lekári musia ako jediný segment zdravotníctva ošetrovať alebo vykonávať červenú aj bielu medicínu.



Makara hovorí, že lekári - špecialisti pacientov s ochorením COVID-19 neriešia, nemocnice riešia už len takýchto pacientov. Zdôraznil, že všeobecní lekári riešia všetkých. Hovorí, že tvrdenie, že lekári nie sú dostupní telefonicky, nie je pravdivé. Zdôvodňuje to preťaženým linkami a tým, že sa nedá telefonovať naraz s troma pacientmi. "Takže sú aj takí, čo sa nedovolajú, respektíve im to nevyjde na prvý alebo druhý pokus," skonštatoval.



Hlavná odborníčka MZ SR pre všeobecné praktické lekárstvo Adriana Šimková si myslí, že možnosti dovolať sa k všeobecným lekárom budú ešte horšie. "Ak by sme vybavovali len telefonáty, mailovú a sms komunikáciu, nezostal by nám žiadny čas na pacienta," doplnila. Myslí si, že lekári – špecialisti, ktorí všeobecných praktických lekárov kritizujú, môžu pomôcť napríklad preskripciami liekov, kontrolnými vyšetrenia pacientov po návrate z nemocnice a podobne.



Skúsenosti lekárov podľa Makaru hovoria aj o tom, že mnohí pacienti svojho lekára ani nekontaktujú, liečia sa doma a v prípade zhoršenia stavu prídu rovno na urgentný príjem nemocnice. "Sám som mal pacienta bez závažných príznakov, ktorého som pravidelne telefonicky kontaktoval a po dvoch dňoch mi oznámil, že bol na urgentnom príjme nemocnice, pretože si chcel overiť svoj stav," popísal s tým, že veľa pacientov si volá záchranku bez konzultácie so všeobecným lekárom.



Za dôležité považuje aj to, že v prípade, ak príde k pochybeniam práce či starostlivosti všeobecného lekára, je zásadné hovoriť priamo o konkrétnych prípadoch, negeneralizovať a nehádzať všetkých všeobecných lekárov "do jedného vreca".



"Pri našom pracovnom vyťažení a nasadení si to nezaslúžime. Na základe údajov od zdravotných poisťovní, jediný segment, v ktorom výrazne stúpla záťaž, sú všeobecní lekári pre dospelých. Oproti roku 2019 na 120 a viac percent. Naopak, záťaž špecialistov klesla," dodal s dôvetkom, že zovšeobecňujúce a ničím nepodložené tvrdenia pôsobia na všeobecných lekárov demotivujúco a reakcie ich oberajú o energiu, ktorú by mohli venovať pacientom.