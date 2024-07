Ovládate slovenčinu? Ako správne používať sloveso mať

Bratislava 8. júla (TASR) - Ak sa niečo udeje, mnohí zvyknú povedať: Chodec mal prejsť na červenú. Je to však správne?



Pomocné sloveso mať sa používa s neurčitkom vtedy, ak chceme vyjadriť blízkosť či pravdepodobnosť uskutočnenia nejakého faktu, reality, ktoré môžu smerovať do prítomnosti aj budúcnosti. Napríklad: Rodičia majú prísť o dva dni.



Ak však chceme vyjadriť domnienku, ktorá sa uskutočnila v minulosti, je správne sloveso mať nahradiť časticami: údajne, pravdepodobne, vraj, podľa všetkého, zrejme...



Napríklad: Môj syn údajne ukradol televízor. Daňové priznanie bolo pravdepodobne spracované chybne. Manžel vraj odišiel do zahraničia. Podľa všetkého odišla zo svojej práce. Vodič zrejme dostal pokutu.