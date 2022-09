Malackí pediatri nevydávajú potvrdenia do školy či na krúžky

Bratislava 10. septembra (TASR) - Malackí pediatri od septembra nevydávajú ospravedlnenky do školy či potvrdenia na voľnočasové aktivity. Pre TASR to potvrdila lekárka Tatiana Speváková. Pediatri tento krok avizovali už v júli. Považujú to za nevyhnutné opatrenie, aby im ostal dostatok času na starostlivosť o choré deti.



"Lekári si na ambulancie umiestnili oznámenie o nevydávaní ospravedlneniek. To slúži rodičom, aby ho odovzdali školám ako vysvetlenie, školám zase ako potvrdenie, že rodičia si dali námahu a pýtali ho. Ospravedlnenku k tomto oznámeniu vypíše rodič," vysvetlila Speváková.



Iniciatívu podľa nej podporujú aj pacienti, rodičia či školy. "Zaťažuje to aj školy, aj rodičov. Školy musia tieto ospravedlnenky zbierať, archivovať a podobne," skonštatovala. Ozrejmila, že pri banálnej chorobe sa deti liečia doma a lekára musia navštíviť len pre ospravedlnenku do školy.



Speváková poukázala aj na zastaranosť systému. "Sme zvyknutí na socialistické zdravotníctvo - lekárov je dosť a sú to takí štatisti, ktorým sa idem ukázať s každým problémom. V západnej medicíne to tak už však nefunguje, je v nej málo lekárov a môžu sa venovať len naozaj chorým pacientom," priblížila.



Pediatri o svojom rozhodnutí informovali riaditeľov školských zariadení v okrese, rezorty školstva i zdravotníctva aj Bratislavský samosprávny kraj. "Ministerstvo zdravotníctvo reagovalo, že situáciu pediatrov v našom okrese pozná a snaží sa ju prostredníctvom reformy primárnej sféry ovplyvniť," informovala lekárka.



Malackí pediatri ešte v júli poukázali, že ich v regióne ubúda a zároveň sa zvyšuje počet pacientov. Avizovali, že budú musieť pristúpiť k nevydávaniu rôznych potvrdení, aby sa zvládli starať o závažne choré deti.