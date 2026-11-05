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Malatinec odmieta, že chce byť toto volebné obdobie ministrom kultúry
Odmietol kritiku Danka o vydieraní zo strany poslancov okolo Tarabu. Rovnako tak aj výroky o jeho možnej ambícii na post šéfa rezortu kultúry.
Autor TASR
Bratislava 5. novembra (TASR) - Nezaradený poslanec parlamentu Roman Malatinec odmietol, že by politický projekt Tomáša Tarabu, do ktorého sa pripojil, mal za cieľ vydierať koalíciu. Stále sa považuje za poslanca vládnej koalície. Potvrdil však, že on spolu so skupinou okolo Tarabu majú výhrady k viacerým koaličným návrhom. Vysvetlil, že ich ďalší postoj sa bude odvíjať aj od rokovaní s koaličnými stranami. Upozornil, že od nich zatiaľ neodstali pozvánku. Zároveň odmietol výroky o jeho možnej ambícii prevziať rezort kultúry. Vyhlásil, že v tomto volebnom období by nechcel byť ministrom kultúry. Uviedol to novinárom v Národnej rade (NR) SR v reakcii na vyhlásenie lídra SNS Andreja Danka.
„My sme nič nepožadovali ani nepožadujeme, a za tým si stojíme. A čakáme, veď vládna koalícia chce fungovať, tak čakáme od nich pozvánku, aby sme sa išli rozprávať. Zopakujem, že nám je oveľa bližšie programové vyhlásenie vlády ako možno opozičným poslancom. Ja sa stále považujem za poslanca vládnej koalície,“ povedal Malatinec.
Odmietol kritiku Danka o vydieraní zo strany poslancov okolo Tarabu. Rovnako tak aj výroky o jeho možnej ambícii na post šéfa rezortu kultúry. Argumentoval, že ministerstvo po Martine Šimkovičovej (nominantka SNS) v tomto volebnom období prebrať nechce. „Do roka by to nedal nikto dokopy. Ak by bol projekt Tarabu úspešný, tak možno by som uvažoval, ale až po férových voľbách do NR SR. Dnes nech si za celú túto mašinériu zlíže smotanu SNS,“ dodal.
Malatinec zároveň potvrdil, že skupina poslancov okolo Tarabu má výhrady k niektorým koaličným návrhom, napríklad k novele Trestného poriadku týkajúcej sa tzv. kajúcnikov. „Máme tu množstvo iných problémov, ktoré treba riešiť v tejto krajine,“ argumentoval. Nevedel povedať, ako sa k tomuto návrhu postavia pri hlasovaní. Poukázal na to, že uvidia, ako dopadnú rokovania s koalíciou. Zároveň avizoval, že aj oni budú mať ambíciu presadiť nejaké návrhy a budú žiadať podporu koalície.
Na otázku TASR potvrdil, že predmetom rokovaní v rámci koalície bude tiež novela zákona o Fonde na podporu umenia, ktorú predložil a parlament ju do druhého čítania posunul v septembri. „Ale tu musí byť dohoda aj medzi SNS. Roman Michelko (SNS) tvrdošijne pretláča svoju novelu, ktorá však systémové riešenia vo fonde neprináša. A tú problematiku treba vyriešiť,“ okomentoval. Malatinec zároveň potvrdil, že vo štvrtok má byť stretnutie poslancov okolo Tarabu.
Andrej Danko po štvrtkovom rokovaní predsedníctva SNS naznačil, že Malatinec mohol dostať prísľub stať sa v budúcnosti ministrom kultúry. Malatinec podľa Danka odišiel zo Strany Vidieka, ktorej šéfuje Rudolf Huliak, k Tarabovi „s vidinou a so snahou len blokovať parlament, robiť zle a vydierať“.
„My sme nič nepožadovali ani nepožadujeme, a za tým si stojíme. A čakáme, veď vládna koalícia chce fungovať, tak čakáme od nich pozvánku, aby sme sa išli rozprávať. Zopakujem, že nám je oveľa bližšie programové vyhlásenie vlády ako možno opozičným poslancom. Ja sa stále považujem za poslanca vládnej koalície,“ povedal Malatinec.
Odmietol kritiku Danka o vydieraní zo strany poslancov okolo Tarabu. Rovnako tak aj výroky o jeho možnej ambícii na post šéfa rezortu kultúry. Argumentoval, že ministerstvo po Martine Šimkovičovej (nominantka SNS) v tomto volebnom období prebrať nechce. „Do roka by to nedal nikto dokopy. Ak by bol projekt Tarabu úspešný, tak možno by som uvažoval, ale až po férových voľbách do NR SR. Dnes nech si za celú túto mašinériu zlíže smotanu SNS,“ dodal.
Malatinec zároveň potvrdil, že skupina poslancov okolo Tarabu má výhrady k niektorým koaličným návrhom, napríklad k novele Trestného poriadku týkajúcej sa tzv. kajúcnikov. „Máme tu množstvo iných problémov, ktoré treba riešiť v tejto krajine,“ argumentoval. Nevedel povedať, ako sa k tomuto návrhu postavia pri hlasovaní. Poukázal na to, že uvidia, ako dopadnú rokovania s koalíciou. Zároveň avizoval, že aj oni budú mať ambíciu presadiť nejaké návrhy a budú žiadať podporu koalície.
Na otázku TASR potvrdil, že predmetom rokovaní v rámci koalície bude tiež novela zákona o Fonde na podporu umenia, ktorú predložil a parlament ju do druhého čítania posunul v septembri. „Ale tu musí byť dohoda aj medzi SNS. Roman Michelko (SNS) tvrdošijne pretláča svoju novelu, ktorá však systémové riešenia vo fonde neprináša. A tú problematiku treba vyriešiť,“ okomentoval. Malatinec zároveň potvrdil, že vo štvrtok má byť stretnutie poslancov okolo Tarabu.
Andrej Danko po štvrtkovom rokovaní predsedníctva SNS naznačil, že Malatinec mohol dostať prísľub stať sa v budúcnosti ministrom kultúry. Malatinec podľa Danka odišiel zo Strany Vidieka, ktorej šéfuje Rudolf Huliak, k Tarabovi „s vidinou a so snahou len blokovať parlament, robiť zle a vydierať“.