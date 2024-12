Malatinec: Šimkovičová by mala zvážiť viacero personálnych nominácií

Bratislava 18. decembra (TASR) - Ministerka kultúry SR Martina Šimkovičová (nominantka SNS) by podľa poslanca Národnej rady (NR) SR Romana Malatinca (Hlas-SD) mala zvážiť viacero personálnych nominácií v rámci svojho rezortu. Ide mu konkrétne o generálneho tajomníka služobného úradu rezortu kultúry Lukáša Machalu, generálneho riaditeľa Pamiatkového úradu (PÚ) Mária Comissa aj šéfa Slovenskej národnej galérie (SNG) Jaroslava Niňaja. Vyhlásil v stredu na tlačovej konferencii.



Malatinec nesúhlasí s údajnými zmenami na PÚ. Namietal možnú redukciu počtu kultúrnych národných pamiatok či rušenie pamiatkových zón. "V oblasti pamiatkovej ochrany plánuje ministerstvo kultúry redukovať počet národných kultúrnych pamiatok z 10.000 na 2000 a zrušiť údajne pamiatkové zóny," poznamenal. Menovanie nového riaditeľa ho znepokojilo. "Je známy nedodržaním zákona v niektorých aférach, ktoré mal," povedal.



Za alarmujúcu poslanec označil aj situáciu v SNG. "Máme tam už tretieho riaditeľa, ktorí robili audity, dodnes nevieme aké a aké majú výsledky, dostali za to aj zaplatené," skonštatoval. Upozornil na údajné zastrašovanie a vyhrážky zamestnancom či účelové organizačné zmeny.



Malatinec zároveň namietal viaceré kroky ministerstva týkajúce sa Fondu na podporu umenia (FPU). Ministerke zmenu fungovania fondu nezazlieva, nepovažuje však za rozumné, aby sa zmeny konali v priebehu roka, keď už kultúrne organizácie počítajú s rozpočtami. Žiada aj o prehodnotenie zrušenia podpory pre veľké festivaly. Poukázal na to, že o peniaze prídu aj folklórne festivaly, ktoré do tejto kategórie spadajú.



Avizoval, že ak FPU nebude mať do ďalšej riadnej schôdze NR SR, ktorá by sa mala začať vo februári, zabezpečené riadne fungovanie, skupina poslancov Hlasu-SD je pripravená predložiť novelu zákona.



Poslanec mieni, že by Šimkovičová mala zvážiť odvolanie Machalu. "Nie ona, ale práve on spôsobuje zásadné zmeny v kultúre, ktoré my nepovažujeme za správne," deklaroval. Hovoril o "časovaných bombách". Vyzval tiež ministerku na komunikáciu so všetkými zástupcami umenia na Slovensku. "Aby sa priniesol pokoj medzi ľudí," podotkol. Apeluje na začatie dialógu naprieč kultúrnou obcou. "Ak to takto nebude fungovať do ďalších rokov, môže sa stať, že pani ministerke sa na týždeň vypne celý kultúrny svet. (...) Obávam sa, že takýmito neuváženými krokmi k tomu smerujeme," dodal.