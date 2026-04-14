Malatinec: Situácia vo Fonde na podporu umenia je kritická
Diskutujúci z radov zriaďovanej i nezriaďovanej kultúry, samosprávy, regionálnej kultúry, knižníc, múzeí a folklóru sa zhodli, že situáciu s Fondom na podporu umenia je potrebné riešiť urgentne.
Bratislava 14. apríla (TASR) - Fungovanie Fondu na podporu umenia (FPU) zlyháva. Situácia s prideľovaním financií je kritická až do takej miery, že hrozí zánik celých segmentov kultúry. Na utorkovej diskusii v parlamentnej kinosále sa takto vyslovili zástupcovia kultúrnej obce. TASR o tom informoval nezaradený poslanec Národnej rady SR Roman Malatinec, ktorý stretnutie inicioval.
„Čo ma prekvapilo, dozvedeli sme sa, že fond ani ministerstvo nekomunikujú takmer s nikým z oblasti kultúry. Obehnem všetky poslanecké kluby, aby som poslancom vysvetlil situáciu. Navštívim aj Fond na podporu umenia. Fungovanie kultúry v slovenských regiónoch je ohrozené,“ vyhlásil Malatinec.
Diskutujúci z radov zriaďovanej i nezriaďovanej kultúry, samosprávy, regionálnej kultúry, knižníc, múzeí a folklóru sa zhodli, že situáciu s Fondom na podporu umenia je potrebné riešiť urgentne. Najväčšie výhrady smerujú k politickému a nepredvídateľnému rozhodovaniu fondu. FPU je zároveň vo veľkom časovom sklze, pokiaľ ide o výzvy a hlavne hodnotenie projektov.
Za cestu k rýchlemu vyriešeniu situácie považuje Malatinec novelu zákona o FPU, ktorú predložil na aktuálne rokovanie Národnej rady. „Nebránim sa diskusii ani pozmeňujúcim návrhom. Dnešné stretnutie je prvým krokom, mojím cieľom je diskusia všetkých aktérov, či už zástupcov kultúrnej obce, ministerstva kultúry a FPU. Bez tejto diskusie sa nepohneme dopredu. Potrebujeme tento problém čo najrýchlejšie vyriešiť. Politická cesta však bude ťažká,“ uzavrel Malatinec.
„Čo ma prekvapilo, dozvedeli sme sa, že fond ani ministerstvo nekomunikujú takmer s nikým z oblasti kultúry. Obehnem všetky poslanecké kluby, aby som poslancom vysvetlil situáciu. Navštívim aj Fond na podporu umenia. Fungovanie kultúry v slovenských regiónoch je ohrozené,“ vyhlásil Malatinec.
Diskutujúci z radov zriaďovanej i nezriaďovanej kultúry, samosprávy, regionálnej kultúry, knižníc, múzeí a folklóru sa zhodli, že situáciu s Fondom na podporu umenia je potrebné riešiť urgentne. Najväčšie výhrady smerujú k politickému a nepredvídateľnému rozhodovaniu fondu. FPU je zároveň vo veľkom časovom sklze, pokiaľ ide o výzvy a hlavne hodnotenie projektov.
Za cestu k rýchlemu vyriešeniu situácie považuje Malatinec novelu zákona o FPU, ktorú predložil na aktuálne rokovanie Národnej rady. „Nebránim sa diskusii ani pozmeňujúcim návrhom. Dnešné stretnutie je prvým krokom, mojím cieľom je diskusia všetkých aktérov, či už zástupcov kultúrnej obce, ministerstva kultúry a FPU. Bez tejto diskusie sa nepohneme dopredu. Potrebujeme tento problém čo najrýchlejšie vyriešiť. Politická cesta však bude ťažká,“ uzavrel Malatinec.