SLEDUJEME: Dunaj stúpa, na rieke Malina sa pretrhla hrádza

Na snímke zvýšená hladina Dunaja na Tyršovom nábreží v pondelok 16. septembra 2024 v Bratislave. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Na snímke dopravná značka s nápisom "Neparkujte povodeň" na Fajnorovom nábreží v pondelok 16. septembra 2024 v Bratislave. Foto: TASR - Jaroslav Novák



TASR prináša v tejto súvislosti výberovú chronológiu najväčších záplav na rieke Dunaj v 20. a 21. storočí.



15. júla 1954 - Išlo o jednu z najväčších povodní na Dunaji. Rieka dosiahla v Bratislave výšku 984 centimetrov. Voda zaplavila rozsiahle územia a 11.000 ľudí museli evakuovať.



16. júna 1965 - Pretrhla sa dunajská hrádza pri Patinciach, Kolárove a Číčove. Hladina Dunaja stúpla do výšky 917 centimetrov. Záplava zničila asi 3910 domov a ďalších 6000 poškodila. Pod vodou sa ocitlo vyše 71.000 ha zaplavenej poľnohospodárskej pôdy, zamokrenej bolo 114.000 ha. Celkové škody spôsobené povodňou vyčíslili na viac než 3,5 miliardy korún.



5. - 6. augusta 1991 - V čase od 23.00 h do 01.00 h Dunaj v Bratislave kulminoval pri stave 864 cm a prietoku 9370 kubických metrov za sekundu. V niektorých obciach nachádzajúcich sa v ohrozenom povodí Dunaja došlo k evakuácii obyvateľstva.



august 2002 - Na Dunaji zaregistrovali tretiu najväčšiu povodňovú vlnu od roku 1877. Hladina rieky vystúpila na 991 centimetrov - najvyšší stav v histórii pravidelných meraní a prietok bol 10.370 m3 s-1. Išlo o tretí najväčší prietok od začiatku novodobých meraní.



marec - apríl 2006 - Sneh, dážď a oteplenie spôsobili lokálne povodne na mnohých miestach Bratislavského, Trnavského kraja a Seneckého okresu. V Bratislave pri Starom moste v blízkosti Šafárikovho námestia sa vylial z koryta Dunaj, hladina rieky presiahla výšku 800 centimetrov.



september 2007 - Výrazná zrážková činnosť mala za následok vzostup hladín vodných tokov Morava, Dunaj a Kysuca na území Bratislavského a Žilinského kraja. Rozvodnený Dunaj zatopil niekoľko domov a záhrad, vylial sa na Tyršovom nábreží v Bratislave a zaplavil časť Devína. Lokalitu Devína zalievala aj rieka Morava.



6. - 20. augusta 2008 - Záplavová vlna postihla povodie Dunaja - voda zaplavila bratislavské mestské časti Devín a Devínska Nová Ves, ďalej Štúrovo a Komárno.



jún 2009 - Hladina Dunaja v bratislavskom Devíne dosiahla 794 centimetrov, platil tam preto 2. stupeň povodňovej aktivity. Po bratislavskej mestskej časti Devín sa rieka začala vylievať z brehu aj na petržalskej i na staromestskej strane nábrežia.



4. - 5. júna 2010 - Rozvodnený Dunaj sa v Bratislave začal vylievať na chodník na ľavom brehu v lokalite pod Starým mostom. Voda vystúpila na breh aj na pravej strane v mestskej časti Petržalka, na chodník pred parkoviskom pred divadlom Aréna. Podľa údajov SHMÚ dosiahol Dunaj 5. júna toho roku v Bratislave 831 cm, v Devíne 802 cm a v Štúrove 646 cm.



19. júla 2021 - Výška hladiny rieky Dunaj v centre Bratislavy dosiahla 730 centimetrov. Hladina Dunaja stúpla na Slovensku po výdatných zrážkach v Rakúsku a Nemecku. Pod vodou bolo Slovanské nábrežie v Devíne, cyklochodník pri rieke Morava aj chodník pri Vodárenskom múzeu pri Karloveskom ramene. Zaplavená bola aj časť nábrežia pri Pribinovej ulici či niektoré zelené plochy pri petržalskej hrádzi.

Bratislava/Malé Leváre 16. septembra (TASR/TERAZ.SK) - Výška hladiny Dunaja v Bratislave presiahla 900 centimetrov. Informuje o tom Bratislavský samosprávny kraj (BSK) na sociálnej sieti. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) pre TASR potvrdil, že výška Dunaja v hlavnom meste je 908 centimetrov.konštatuje BSK. Bratislavský kraj zároveň opätovne žiada obyvateľov, aby do daných lokalít nechodili a rešpektovali zákaz vstupu.Protipovodňové zábrany aktuálne stoja aj na Rázusovom a Fajnorovom nábreží. Informuje starosta Starého Mesta Matej Vagač s tým, že hladina Dunaja stále stúpa.Hovorca SHMÚ Ivan Garčár pre TASR potvrdil, že výška Dunaja k 10.45 h bola 908 centimetrov.Hlavné mesto pre TASR uviedlo, že Slovenský vodohospodársky podnik už nainštaloval protipovodňovú ochranu Bratislavy na očakávaný stav výšky Dunaja na všetkých miestach. A to v Karlovej Vsi, Devíne i v Starom Meste aj na petržalskej strane Dunaja. Rovnako tak medzi mestskými časťami Devín a Devínska Nová Ves, kde je predpoklad zaplavenia cesty.Na rieke Malina v okrese Malacky sa pretrhla hrádza. Z koryta rieky aktuálne uniká voda. Pred pondelkovým rokovaním vlády o tom informoval riaditeľ Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP) Jozef Moravčík. Ubezpečil, že ide o oblasť vo voľnej prírode na neobývanom území.dodal.SVP tiež podľa neho sanuje podmočenie hrádze v bratislavskom Devíne.doplnil.Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) postupne hlásia škody, ktoré sa v dôsledku zatopenia, zatečenia alebo iných udalostí pohybujú v tisícoch eur. Predseda TTSK Jozef Viskupič zvolal v pondelok v súvislosti s mimoriadnou situáciou najmä v okresoch Senica a Skalica krízový štáb. TASR o tom informovali z odboru komunikácie krajskej samosprávy."Sme v úzkej komunikácii s viacerými starostami a primátormi postihnutých samospráv. Nepretržite sú v pohotovosti aj župní cestári zo Správy a údržby ciest (SÚC) TTSK, ktorí počas celého obdobia odstraňujú napadané stromy na cestách či blato a robia opatrenia, aby dosahy prívalov vody boli čo najmenšie. Zároveň sme v stredisku SÚC TTSK v Sekuliach poskytli potrebné zázemie pre uskladnenie zásob piesku a iného potrebného materiálu," priblížil Viskupič po zasadnutí krízového štábu.Krajské galérie, múzeá, stredné školy a zariadenia sociálnych služieb postupne hlásia zatečené strechy, zatopené objekty, vyvrátené stromy a ďalšie udalosti. "Nateraz môžem povedať, že zo všetkých investičných akcií, ktoré máme rozbehnuté, neboli okrem mosta pri Holíči výrazne ohrozené žiadne ďalšie. Zároveň samosprávam, ktoré sú zapojené do nášho Centrálneho krízového fondu, dávam do pozornosti jeho využitie a s dotknutými primátormi a starostami budeme komunikovať," podotkol predseda TTSK.Povodňou, respektíve prudkými zrážkami boli zasiahnuté štyri kultúrne inštitúcie. "V dôsledku trvalých dažďov nastalo v Galérii Jána Koniarka v Trnave zatečenie v priestoroch prístavby Koppelovej vily, a tiež poškodenie omietok v interiéri aj v exteriéri. V Záhorskej galérii Jána Mudrocha v Senici vytopilo pivničné priestory, a rozsah škôd bude možné stanoviť až po odčerpaní vody," priblížil odbor komunikácie TTSK.Aj Centrum sociálnych služieb Rohov v okrese Senica nahlásilo zatečenie vody do kancelárie a dvoch izieb prijímateľov sociálnych služieb. V dôsledku zatopenia kotolne boli poškodené plynové kotly a nastal výpadok výroby teplej vody. Evakuácia klientov nebola potrebná. "Voda zatiekla aj do priestorov ďalších štyroch župných zariadení sociálnych služieb. V Domove sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne sa v súvislosti so zatekaním strechy kaštieľa posunuli drevené trámy konštrukcie strechy. Už v piatok boli preventívne presťahovaní niekoľkí prijímatelia sociálnych služieb, ktorí boli najviac ohrození vlhkosťou a vodou z pretekajúcich stropov," dodal kraj. Vytopenie, respektíve zatečenie striech zasiahlo aj viacero stredných škôl.Od pondelkového poludnia až do odvolania je uzavretý hraničný priechod Medveďov (okres Dunajská Streda) v smere na maďarský Győr. TASR o tom informovali z odboru komunikácie Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) po rokovaní krízového štábu krajskej samosprávy.zopakovala krajská samospráva.Linky regionálnej autobusovej dopravy, ktoré sú zabezpečované zmluvným dopravcom SKAND Skalica, premávajú bez obmedzení.doplnili z odboru komunikácie TTSK.Bratislavská zoo zostane po povodniach dlhšie zatvorená. Na zvládnutie výpadkov na tržbách a odstránenie škôd spúšťa internetovú zbierku. V pondelok o tom informovala na sociálnej sieti.uviedla zoo na sociálnej sieti.Tok rieky Slatina vo Zvolenskej Slatine a aj jej prítoky sú po výdatných dažďoch vo svojich korytách. Samospráva tak zatiaľ nezaznamenala ich rapídne zvýšenie. TASR o tom v pondelok popoludní informovala starostka obce Mária Klimentová.Dodala, že pre súčasné daždivé počasie nemali tentoraz žiadne veľké problémy. Obec vo Zvolenskom okrese je však roky ohrozovaná povodňami. Spôsobuje ich vylievanie rieky Slatina a jej prítokov, ktorými sú Rybný potok a Slatinský potok. Všetky pretekajú stredom obce.Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) v pondelok potvrdil, že na rieke Slatina je situácia pokojná ako po bežnom daždi.pripomenul SVP. Spomenul, že zrážky aktuálne ustávajú a podľa údajov SHMÚ nie je predpoklad zhoršenia situácie.Protipovodňové opatrenia však zatiaľ v obci nie sú. Samospráva ich ani robiť nemôže, pretože nie je správcom vodných tokov, investorom tak v prípade ich budovania bude SVP.Na väčšine územia Slovenska treba počítať s dažďom aj počas pondelka. Pre oblasť Záhoria platia výstrahy tretieho stupňa, pre ďalšie okresy výstrahy prvého a druhého stupňa. Informuje o tom SHMÚ na svojom webe. V platnosti ostávajú aj hydrologické výstrahy.Príslušníci Finančnej správy (FS) poskytujú súčinnosť Policajnému zboru (PZ) SR v rámci mimoriadnej situácie z dôvodu vysokých zrážok. Usmerňujú cestnú premávku v zatopených oblastiach na Záhorí a taktiež pomáhali pri evakuácií osôb v Devínskej Novej Vsi. Informoval o tom v pondelok hovorca FS Daniel Súkup." uviedol hovorca FS s tým, že príslušníci na Stanici colného úradu Bratislava poskytovali súčinnosť už od skorých ranných hodín v nedeľu (15. 9.).FS z tohto dôvodu, ako aj z nutnosti odpojenia od elektrickej energie v pondelok prerušila činnosť Pobočky colného úradu Bratislava Prístav. Po vyhodnotení rizík a konzultácii so správcom budovy, bola následne činnosť úradu obnovená.uzavrel hovorca.Na území Bratislavského kraja zasahovali hasiči v súvislosti s poveternostnou situáciou v pondelok do 13.00 h približne pri 30 udalostiach. TASR o tom informoval hovorca Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Bratislave Štefan Koči." skonštatoval Koči.Profesionálni a dobrovoľní hasiči počas pondelka pokračujú v Devínskej Novej Vsi s prečerpávaním prostredníctvom veľkoobjemových čerpadiel. Vodu prečerpávajú aj na Slovanskom nábreží v Devíne, kam podľa hovorcu smeruje aj jedno z veľkoobjemových čerpadiel.Hasiči zároveň stavajú bariéry na Devínskej ceste. V obciach Malé Leváre a Láb (okres Malacky) v spolupráci s vojakmi spevňujú hrádzu.V bratislavskej Devínskej Novej Vsi bolo pre meteorologickú situáciu evakuovaných približne 100 obyvateľov. Informuje o tom primátor Bratislavy Matúš Vallo na sociálnej sieti.skonštatoval Vallo.Situácia je však podľa hlavného mesta naďalej kritická v Devínskej Novej Vsi i v Devíne. Na ceste medzi oboma mestskými časťami boli v pondelok pre stúpajúcu hladinu rieky osadené protipovodňové zábrany, cesta medzi nimi je tak neprejazdná. Namiesto náhradnej mestskej hromadnej dopravy tak bude prepravu obyvateľov dočasne zabezpečovať ťažká technika. Linku 29 tak môžu využívať obyvatelia cez obchádzkovú trasu len po zastávku na Hriadkach.poznamenal hovorca Bratislavy Peter Bubla.Krízová situácia v Bratislave podľa primátora pokračuje. Hladina Dunaja by mala podľa najnovších prognóz kulminovať na úrovni do 950 centimetrov (cm), čo je nižšie ako počas záplav v roku 2013. Slovenský vodohospodársky podnik má už protipovodňové zábrany v meste postavené a na očakávanú hladinu Dunaja sú postačujúce.Hlavné mesto chce podľa primátora čo najskôr riešiť aj situáciu na Devínskej ceste, ktorá bola počas víkendu uzavretá pre zosuv na priľahlom svahu. Magistrát deklaruje, že robí všetko pre to, aby čo najskôr zabezpečil svah a obnovil premávku aspoň v čiastočnom režime. Riešenie však môže trvať niekoľko dní.Primátor zároveň opätovne pripomína, že naďalej hrozí riziko pádu ďalších stromov, ktoré majú podmočené korene. Odporúča preto vyhýbať sa parkom a lesom, ktoré boli zaplavené a výrazne poškodené.Národný ústav detských chorôb (NÚDCH) v Bratislave riešil viaceré problémy spôsobené počasím. Zaznamenal pretečenie strechy dvoch blokov aj zatečenie stropu na urgentnom príjme. Poskytovanie zdravotnej starostlivosti ovplyvnené nebolo. NÚDCH situáciu naďalej monitoruje a v prípade potreby je pripravený ju riešiť. Vyplýva to zo stanoviska, ktoré pre TASR poskytla jeho hovorkyňa Dana Kamenická.ozrejmila hovorkyňa.Nemocnica podľa jej slov zaznamenala napríklad pretečenie strechy v bloku C a E, tiež pretečenie stropu na Oddelení urgentného príjmu.doplnila Kamenická.Časť Slovanského nábrežia v bratislavskom Devíne bude od pondelka 15.30 h odpojená od elektrickej energie. Informovala o tom mestská časť s tým, že k čiastočnej odstávke dôjde pre ohrozenie energetických rozvodov.uviedla na sociálnej sieti.Lokalita bude od elektriny odpojená do odvolania.Profesionálni i dobrovoľní hasiči zrealizovali počas nedele (15. 9.) celkovo 558 zásahov, pri ktorých pomáhali odstraňovať dôsledky nepriaznivého počasia a povodňovej situácie. Pri zásahoch pomáhalo 344 príslušníkov Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) a 1502 dobrovoľných hasičov. Informujú o tom na sociálnej sieti.Najviac zásahov (198) zrealizovali hasiči počas nedele v Bratislavskom kraji (198) a Trnavskom kraji (180).V Žilinskom kraji v dôsledku počasia museli pomáhať pri 96 zásahoch, v Trenčianskom kraji zaevidovali 55 prípadov.V ostatných krajoch bola situácia pokojnejšia, v Nitrianskom kraji hasičov v dôsledku výčinov počasia volali na pomoc 15-krát, v Košickom osemkrát. V Banskobystrickom kraji pomáhali odstraňovať následky nepriaznivého počasia pri piatich udalostiach, v Prešovskom pri jednej.HaZZ informuje, že počet zásahov za posledných 24 hodín stúpa.Bratislavské Staré Mesto v súvislosti s meteorologickou situáciou dočasne zatvára Grasalkovičovu (Prezidentskú), Medickú a Slubekovu záhradu. Informuje o tom mestská časť na sociálnej sieti.konštatuje samospráva s tým, že situáciu monitoruje.Mestská časť zároveň pripomína, že koreňové sústavy stromov sú podmyté, preto obyvateľom odporúča vyhýbať sa pobytu v ich okolí. Spadnúť môžu aj pri slabšom vetre.V hlavnom meste sú podľa samosprávy tisícky vyvrátených stromov, mestská časť i hlavné mesto pracujú na ich odstraňovaní. Prioritizovaná je sanácia kritických úsekov, postupne sa však dostane údržba všade. Cez víkend napríklad spadol strom na Hviezdoslavovom námestí. Stromy vyvrátilo na viacerých miestach, napríklad na Trnavskom mýte. Mimoriadne vážna zostáva naďalej situácia v bratislavských mestských lesoch.Pri ďalšom zvýšení hladiny Dunaja v niektorých mestských častiach v Bratislave sa pristupuje k úprave chodu vodovodnej siete tak, aby bola naďalej zabezpečená dodávka pitnej vody. Dodávka pitnej vody však môže byť za istých okolností prerušená. Súvisí to s odstavením vodných zdrojov a ich kvalitou. Pre TASR to uviedol hovorca Bratislavskej vodárenskej spoločnosti (BVS) Matúš Stračiak.skonštatoval Stračiak. Po ustúpení vody bude podľa neho potrebných niekoľko hodín na ustálenie situácie.Vodárenská spoločnosť eviduje v súčasnosti viacero porúch na svojej infraštruktúre, ktoré je zložitejšie opraviť práve v súvislosti s povodňami. Ide o niektoré obce v spádovom území BVS. Na týchto miestach zabezpečujú náhradné zásobovanie pitnou vody cisternami alebo barelmi." doplnil Stračiak.Hlavné mesto pre TASR potvrdilo, že v spolupráci s BVS rieši otázku zásobovania pitnou vodou pre Devín, keďže ide o jeden z možných scenárov. Na takúto možnosť pripravuje svojich obyvateľov aj samotná mestská časť. O náhradnom zásobovaní bude v prípade potreby informovať, momentálne sa podľa nej predpokladá zásobovanie galónmi z Devínskej Novej Vsi.Výdatné dažde, nepriaznivé počasie a povodne ovplyvnili železničnú, cestnú, lodnú i leteckú dopravu. Na niektorých miestach následky nepriaznivého počasia skomplikovali aj doručovanie pošty. V pohotovosti sú stále stovky zamestnancov organizácií Ministerstva dopravy SR. V pondelok o tom informovala hovorkyňa rezortu Petra Poláčiková.Najväčšie problémy spôsobilo počasie v týchto dňoch v železničnej doprave. Tá sa skomplikovala najmä na cezhraničných linkách s Českom, kde boli viaceré vlaky odrieknuté alebo majú výrazné meškanie. Pre nepriaznivé počasie až do odvolania nepremávajú vlaku z Bratislavy do Viedne. Obmedzená alebo zastavená je aj nákladná železničná doprava, v pohraničnej oblasti je odstavených 18 naložených nákladných vlakov.Ako ďalej informovala Poláčiková, odstraňovanie popadaných stromov z koľajníc spôsobilo krátkodobé výluky na regionálnych tratiach v Bratislavskom, Trnavskom a Trenčianskom kraji.Na cestách spôsobilo počasie najväčšie problémy na diaľnici D2, kde musela byť premávka pre veľké množstvo vody obmedzená. Pri bratislavskej zoo zaplavil diaľnicu vyliaty potok Vydrica, po odstránení nánosov bahna a osadení vriec s pieskom a betónových zvodidiel bol úsek sprejazdnený. Počas víkendu zasahovalo v teréne 558 pracovníkov Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) s 261 kusmi ťažkej techniky. Diaľničná patrola od piatka (13. 9.) do nedele (15. 9.) zasahovala v 169 prípadoch.Nánosy bahna a stojaca voda spôsobili problémy na Záhorí. Uzavreté sú časti ciest v Stupave, kde sa uskutočňujú záchranné práce. Neprejazdná je aj cesta medzi Stupavou a Lozornom, tiež most cez rieku Morava medzi Moravským Svätým Jánom a rakúskym Hohenau. Problémy počasie spôsobilo aj na Kysuciach.Silný vietor skomplikoval i leteckú dopravu, odklonené museli byť dve linky. Bratislavské letisko hlásilo aj niekoľko meškaní pri príletoch a odletoch.Od nedele večera je zastavená lodná doprava na Dunaji. Podľa Poláčikovej sa na hlavnom toku momentálne nenachádzajú žiadne lode, všetky sú odstavené v prístave. V nedeľu musel Dopravný úrad riešiť dve mimoriadne udalosti, keď sa z kotviska odtrhli lode. V oboch prípadoch sa podarilo plavidlá zaistiť.Počasie ovplyvnilo aj prevádzku pošty. Zatvorené sú prevádzky v Jakubove, Borinke, bratislavskom Lamači a Devíne. Čiastočne obmedzená je aj prevádzka pošty na Tomášikovej ulici v Bratislave. Pre nepriaznivé podmienky doručovatelia nedoručujú poštu vo Vysokej pri Morave a Borinke, čiastočne obmedzené je doručovanie zásielok aj v Marianke, Stupave, Perneku či niektorých častiach Bratislavy.Dobrovoľní hasiči aktuálne odčerpávajú zaplavené podzemné priestory v budove Záhorskej galérie Jána Mudrocha na Sadovej ulici v Senici. Mesto Senica o tom v pondelok predpoludním informovalo na sociálnej sieti." priblížila samospráva.V Skalici sú hladiny všetkých potokov aj po rannom daždi stabilizované a situácia je aj naďalej pokojná. Mesto na sociálnej sieti informovalo, že pri záhradníctve v smere do Zlatníckej doliny prišlo k dodatočnej likvidácii nánosov po víkendovom zaplavení.Mesto Myjava zmiernilo stupeň povodňovej aktivity z tretieho na druhý. "" povedal pre TASR hovorca mesta Marek Hrin.Situácia v Bratislava je v súvislosti s počasím naďalej mimoriadne vážna. Najkritickejšia je v Devínskej Novej Vsi, kde sa na viacerých uliciach začalo s evakuáciou, prípadne s prípravami na ňu. Pre TASR to uviedol hovorca Bratislavy Peter Bubla. Na území hlavného mesta pokračujú práce na odstraňovaní následkov počasia vrátane vyvrátených a polámaných stromov či poškodeného trakčného vedenia.skonštatoval Bubla.Pripomína zároveň, že mnohé stromy už majú podmočenú koreňovú sústavu a môžu spadnúť aj pri slabšom vetre. Naďalej preto treba počítať s dopravnými obmedzeniami a v rámci možností minimalizovať pohyb po meste na nevyhnutný. Prioritizovaná je podľa neho sanácia kritických úsekov, postupne sa však dostane údržba všade." poznamenal Bubla s tým, že obyvateľov prosia o trpezlivosť a zhovievavosť.Mimoriadne vážna zostáva naďalej situácia v bratislavských mestských lesoch. Popadali tam stovky stromov, sú strhnuté a poškodené viaceré lávky a zaliata Partizánska lúka. Hlavné mesto opätovne vyzýva obyvateľov, aby do lesov v súčasnosti nechodili, ale zároveň aby sa vyhýbali aj verejným parkom. Aktuálne je to podľa magistrátu veľmi nebezpečné." podotkol Bubla s tým, že niekoľko dní si vyžiada aj odstraňovanie všetkých následkov.Na vyhýbanie sa pohybu v okolí stromov apeluje aj starosta Starého Mesta Matej Vagač. "" vyzýva na sociálnej sieti.V hlavnom meste sú podľa neho tisícky vyvrátených stromov, mestská časť i hlavné mesto pracujú na ich odstraňovaní. Cez víkend napríklad spadol strom na Hviezdoslavovom námestí. Stromy vyvrátilo na viacerých miestach, napríklad na Trnavskom mýte.Povodňová situácia v Stupave sa počas noci zlepšila, momentálne je stabilizovaná. Informuje o tom samospráva na sociálnej sieti.uviedla samospráva.O 13.00 h má zasadnúť v meste krízový štáb, zúčastnia sa všetky zložky, ktoré budú pomáhať pri odstraňovaní a riešení následkov povodní.Hladina vodného toku Teplica v obci Sobotište v okrese Senica oproti nedeli (15. 9.) výrazne poklesla. Momentálne dosahuje hodnotu 115 centimetrov. V nedeľu predpoludním v čase kulminácie mala 335 centimetrov. TASR to uviedol starosta obce Vladimír Jan Kružík.priblížil starosta. Prognóza je podľa jeho slov priaznivá.V nedeľu pomáhali v Sobotišti s rozmiestňovaním vriec s pieskom aj vojaci. Zaplavené boli najmä garáže, hospodárske budovy a záhrady.dodal.Situácia je oproti predošlým dňom pokojnejšia aj v obci Plavecký Peter v okrese Senica. Starostka Jozefína Bartoňová TASR uviedla, že počas nedele napĺňali vrecia s pieskom z dôvodu narastajúcej hladiny miestneho potoka. Hasiči odstraňovali nánosy nečistôt.podotkla s tým, že viaceré domácnosti majú z dôvodu predchádzajúcich intenzívnych zrážok zaplavené záhrady.Viaceré úseky ciest v Bratislavskom kraji sú z dôvodu povodňovej situácie a poveternostných podmienok naďalej neprejazdné. Informuje o tom bratislavská polícia.Hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Bratislave Silvia Šimková spresnila, že v okrese Malacky je neprejazdná cesta medzi Stupavou a Lozornom, rovnako cesta z Kuchyne do Perneku. "dodala.Potvrdila tiež, že na území okresu Bratislava IV je aktuálne neprejazdná cesta medzi Devínom a Devínskou Novou Vsou." informovala. V Devínskej Novej Vsi ostáva ťažko prejazdná Istrijská ulica, polícia prejazd neodporúča.Zaplavené a neprejazdné sú aj Kremeľská ulica a Slovanské nábrežie v Devíne. Prejsť sa nedá ani po Devínskej ceste od výjazdu na Dlhé Diely po Devín, ani po ceste k Devínskemu jazeru.V bratislavskej Petržalke je uzavretá Viedenská cesta od výstaviska až po úsek pod Starým mostom, taktiež ulica Pri Seči od benzínovej pumpy a ulica Kočánkova po Starý most." dodala policajná hovorkyňa.Všetky spoje prímestskej dopravy i mestskej hromadnej dopravy v Čadci v súčasnosti premávajú podľa cestovného poriadku. TASR o tom v pondelok informovala hovorkyňa Slovenskej autobusovej dopravy (SAD) Žilina Ivana Strelcová.Na trasách jazdia aj náhradnými a záložnými vozidlami.konkretizovala hovorkyňa.Čadcu v nedeľu postihla 50-ročná voda. Napáchala značné škody na majetku. Podobné povodne tam zaznamenali v roku 1997. Veľká voda zaplavila aj autobusy SAD Žilina, ktoré stáli v tamojšom stredisku. Hrozilo, že následkom udalosti sa cestujúci budú musieť pripraviť na výpadky spojov.Situácia na tokoch Dolného Rakúska je mimoriadne vážna a predovšetkým nestabilná. Dunaj vo Viedni v noci prepísal rekord. Jeho prietok prekonal extrémny rok 2002, informoval portál imeteo.sk. Dolné Rakúsko vyhlásilo ešte predpoludním stav prírodnej katastrofy. Situácia sa síce upokojuje, no extrémne rastú väčšie vodné toky. Mimoriadne nestabilná situácia je na Dunaji.Na vstupnej bráne do Viedne práve Dunaj prekonal rekordný prietok z roku 2002, pričom nie je jasné, čo sa stane teraz. Hydrológovia a vodohospodári neustále korigujú povodňovú vlnu na Dunaji a to vďaka včasnému odpusteniu priehrad, čo sa v roku 2002 nestalo a čelili masívnej kritike.Situácia v obci Radošovce v okrese Skalica sa po náročnom víkende upokojila. Hasiči momentálne odčerpávajú vodu z posledných zaplavených priestorov. Obec je však stále v pohotovosti a monitoruje vodné toky. TASR to potvrdila starostka Radošoviec Iveta Matúšová.spresnila s tým, že približne päť domov malo mať vodu vystúpenú aj do obytných priestorov. Na obecnom úrade majú zaplavenú okrem pivnice aj dielňu so zázemím pre technických pracovníkov.Cesta z Devínskej Novej Vsi v smere do Devína je momentálne úplne uzatvorená. Informuje o tom mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves, informáciu o uzatvorení uvádza na sociálnej sieti aj mestská časť Bratislava - Devín.oznámila vedúca mediálneho oddelenia Devínskej Novej Vsi Martina Legáth. Samospráva Devína píše, že z Devínskej Novej Vsi a zastávky Na hriadkach majú záchranné zložky prevádzať ľudí vojenským transportom.Dodáva, že linka 29 bude premávať po zastávku Pri Sandbergu (Na hriadkach), kde bude potrebné prejsť na parkovisko pod Sandbergom a prestúpiť na transportér, ktorý dopraví ľudí do centra Devína - ku kostolu.dodala samospráva.Vyzýva tiež, aby obyvatelia necestovali ani smerom do Karlovej Vsi, keďže tam budú stavať protipovodňovú hrádzu.Mesto Košice v súčasnosti neeviduje obmedzenia v súvislosti s počasím. Ako pre TASR uviedol primátor Jaroslav Polaček, očakávajú, že v pondelok dážď ustane.povedal s tým, že rieka Hornád by nemala nikoho ohroziť.Pripomenul, že v Košiciach je niekoľko kritickým miest, kde po intenzívnejšom či dlhotrvajúcom daždi pravidelne evidujú komplikácie. Ide napríklad o Ťahanovský most či o vybrané úseky v mestských častiach Myslava a Krásnadodal.Mesto Košice zároveň vyjadrilo solidaritu s oblasťami postihnutými povodňami." doplnil s tým, že témou pomoci sa zaoberajú.Od soboty (14. 9.) do pondelkového rána absolvovali profesionálni hasiči v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) v súvislosti s počasím 67 zásahov. Informoval o tom hovorca Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Trenčíne Marián Petrík.Príslušníci HaZZ odstraňovali popadané a naklonené stromy z cestných komunikácií, ktoré ohrozovali premávku. Hasiči tiež stavali protipovodňové zábrany a odčerpávali vodu zo zatopených priestorov.Na odstraňovaní následkov živelnej pohromy sa od soboty do pondelka v TSK zúčastnilo 71 profesionálnych a 215 dobrovoľných hasičov s 88 kusmi techniky.Plošné zrážky sa v pondelkových skorých ranných hodinách rozšírili na celé územie SR, intenzita dažďa je však menšia než počas víkendu. Na sociálnej sieti o tom informoval Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).Upozornil zároveň, že zrážky môžu v kombinácii s nasýtenou pôdou a nízkym výparom spôsobiť opätovné vzostupy vodných hladín." spresnili.Dodávajú, že hladina Dunaja v Devíne a Bratislave je už týchto chvíľach na úrovni tretieho stupňa povodňovej aktivity, pričom k stavu kulminácie chýba v Devíne ešte približne 60 centimetrov a v Bratislave 50 centimetrov.," dodali hydrológovia SHMÚ.Upozornili tiež, že kým hladina Moravy v hornej časti už stúpa len mierne, v dolnej časti nad sútokom s Dunajom je, naopak, vzostup stále výrazný.doplnil SHMÚ.Dočasné premostenie ponad rieku Chvojnica medzi Holíčom a Skalicou je stále neprejazdné. Linky regionálnej autobusovej dopravy medzi týmito dvomi mestami jazdia cez Vrádište a Prietržku. Trnavský samosprávny kraj (TTSK) o tom informoval na sociálnej sieti.upozornila krajská samospráva.Cestári zo Správy a údržby ciest TTSK boli celú noc v pohotovosti. "doplnil kraj.Zopakoval, že až do odvolania je uzatvorený hraničný priechod Moravský Svätý Ján - Hohenau. "doplnila krajská samospráva.So zvýšenou opatrnosťou je prejazdný aj úsek cesty tretej triedy Borský Svätý Jur, časť Tomky - smer Studienka. Cez cestu preteká voda. Úsek je označený dopravným značením. "doplnil TTSK.Situácia v Topoľčanoch je po víkendových výdatných dažďoch stabilná. Informoval o tom mestský úrad.Hladina rieky Nitra je podľa radnice nízka a bez povodňového rizika.uviedol magistrát.Ako doplnil, mesto aktuálne odstraňuje následky počasia na cintorínoch.odporučila radnica.Dokopy 250 profesionálnych a dobrovoľných hasičov zasahovalo v uplynulých 24 hodinách v Žilinskom kraji. Odstraňovali následky nepriaznivej poveternostnej situácie. Pre TASR to v pondelok povedala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline Mária Pohanková Zahatlanová.Hasiči v kraji zasahovali za uplynulých 24 hodín celkom 68-krát. Najviac výjazdov mali na Kysuciach.vymenovala hovorkyňa.Spolu bolo v nasadení 46 profesionálnych a 204 dobrovoľných hasičov, tiež 74 kusov techniky.Čadcu v nedeľu postihla 50-ročná voda. Napáchala značné škody na majetku. Podobné povodne tam zaznamenali v roku 1997. V kysuckých okresoch aktuálne stále platí tretí stupeň hydrologickej výstrahy.Pre silné a dlhotrvajúce dažde zasahovali počas víkendu profesionálni i dobrovoľní hasiči prakticky na území celého Nitrianskeho kraja. Ako uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Nitre Michaela Gundová, pomáhali predovšetkým pri odstraňovaní popadaných stromov a pri odčerpávaní vody.V priebehu soboty (14. 9.) sa na 11 výjazdoch zúčastnilo celkovo 14 príslušníkov HaZZ a 29 členov dobrovoľných hasičských zborov, nasadených bolo osem kusov hasičskej techniky. Na zásahy boli vyslaní hasiči z Topoľčian, zo Šale, Zlatých Moraviec i Komárna.informovala hovorkyňa.V nedeľu (15. 9.) boli hasiči v Nitrianskom kraji vyslaní do terénu 13-krát. Celkovo zasahovalo 11 príslušníkov HaZZ a 41 členov dobrovoľných hasičských zborov obcí. Nasadených bolo 11 kusov hasičskej techniky.doplnila Gundová.Na väčšine územia Slovenska treba počítať s dažďom aj počas pondelka. Pre oblasť Záhoria platia výstrahy tretieho stupňa, pre ďalšie okresy výstrahy prvého a druhého stupňa. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom webe. V platnosti ostávajú aj hydrologické výstrahy.Výstrahy tretieho stupňa pred dažďom platia pre okresy Myjava, Skalica, Senica a Malacky. Výstrahy druhého stupňa platia pre väčšinu Bratislavského kraja a niektoré okresy Trnavského, Trenčianskeho a Žilinského kraja a okres Topoľčany. Výstrahy prvého stupňa platia pre celý Banskobystrický kraj, väčšinu Nitrianskeho kraja, viaceré okresy Žilinského a Prešovského kraja a tiež niektoré okresy Trenčianskeho, Trnavského a Košického kraja.V platnosti zostávajú aj hydrologické výstrahy. Výstrahy tretieho stupňa platia pre okresy Senica, Skalica, Malacky, Bratislava, Dunajská Streda, Komárno, Nové Zámky, Čadca a Kysucké Nové Mesto. Výstrahy druhého stupňa platia pre okres Pezinok. Výstrahy prvého stupňa platia pre okresy Myjava, Senec, pre dolné Považie, stredné Považie, horné Považie a Liptov, Oravu, pre dolnú Nitru a Žitavu, hornú Nitru, pre okresy Poprad, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Spišská Nová Ves, Gelnica a Levoča.V niektorých okresoch treba počítať aj so silnejším vetrom. Výstrahy prvého stupňa platia pre takmer celý Bratislavský a Žilinský kraj, okresy Považská Bystrica, Púchov, Komárno a Dunajská Streda. Meteorológovia tam miestami očakávajú vietor v nárazoch 65 až 70 kilometrov za hodinu (km/h), v priemere 45 km/h.Viaceré mestské časti v západnej časti Bratislavy, najviac postihnutej záplavami, zatvorili v pondelok základné školy (ZŠ) a v niektorých prípadoch i materské školy (MŠ) vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. V Lamači sú škola i škôlky otvorené.Zatvorené škôlky i základné školy sú v Devínskej Novej Vsi, prerušená je tiež prevádzka materskej školy i súkromnej základnej školy v Devíne.V Záhorskej Bystrici je v pondelok základná škola na Hargašovej ulici zatvorená, triedy materskej školy ostávajú otvorené.V Karlovej Vsi tiež zatvorili základné školy, materské školy sú otvorené, deti sa však nebudú môcť pohybovať vonku v areáloch škôlok.Situácia s výpadkami elektriny na strednom Slovensku, ktoré vznikli v súvislosti s víkendovou poveternostnou situáciou, sa zlepšila. Hovorca Stredoslovenskej distribučnej (SSD) Miroslav Gejdoš v pondelok informoval, že bez elektriny už ostávajú len desiatky odberných miest.uviedol Gejdoš.Ako doplnil, tieto poruchy však nemajú za následok výpadky elektriny v rozsiahlejších rozmeroch a zväčša sa týkajú len niekoľkých domácností alebo ulíc. "dodal hovorca SSD.Príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) a členovia dobrovoľných hasičských zborov obcí v Trnavskom samosprávnom kraji (TTSK) zasahovali počas nedele (15. 9.) od 6.00 do 18.00 h v súvislosti s nepriaznivým počasím celkom 150-krát. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva HaZZ v Trnave Lena Košťálová." priblížila.Zvažovaná evakuácia obyvateľov Malaciek bývajúcich v blízkosti potoku Malina nebola zatiaľ potrebná. O rozhodnutí, ktoré padlo ešte počas noci, informuje samospráva na sociálnej sieti.Primátor Juraj Říha upozornil, že v prípade mimoriadnej zmeny budú obyvateľov dotknutého územia informovať mobilnými sirénami.uviedla hovorkyňa Malaciek Ľubica Pilzová.dodala.Mestský krízový štáb v nedeľu (15. 9.) večer rozhodol z preventívnych dôvodov, aby sa obyvatelia, ktorí bývajú pozdĺž toku Maliny, pripravili na eventuálnu evakuáciu. Mesto tiež pripravilo priestory, ktoré mali poskytnúť evakuovaným dočasné zázemie.Povodňová situácia je v mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves stále veľmi komplikovaná a vážna. Informuje o tom samospráva, ktorá zároveň vyzvala obyvateľov z lokality Na hriadkach, aby si zabezpečili svoje obydlia a majetok pred prípadným zaplavením.preventívne informovala vedúca mediálneho oddelenia bratislavskej mestskej časti Martina Legáth.Už v nedeľu (15. 9.) pomáhala polícia pri evakuácii viacerých domov v Devínskej Novej Vsi. Kritická bola najmä situácia v okolí potoka Mláka.Všetky mosty v Čadci, ktoré sú majetkom mesta, sa po nedeľňajšej (15. 9.) povodni podarilo sprejazdniť. Na sociálnej sieti o tom informovala čadčianska radnica.Neprejazdné ďalej ostávajú mosty v správe štátnych organizácií.dodala samospráva.Po opadnutí vody radnica spolu s mestským podnikom služieb a dobrovoľnými hasičmi z Čadce i okolitých obcí začala s čistením zatopených oblastí a objektov v postihnutých domácnostiach a priemyselnom parku.vysvetlili z radnice.Dodali, že napriek zatopeniu autobusov Slovenskej autobusovej dopravy Žilina sa tiež podarilo zabezpečiť funkčnosť mestskej hromadnej dopravy aj prímestskej dopravy.Čadcu v nedeľu postihla 50-ročná voda. Napáchala značné škody na majetku. Podobné povodne tam zaznamenali v roku 1997. V okresoch Čadca a Kysucké Nové Mesto aktuálne stále platí tretí stupeň hydrologickej výstrahy.Medzi obcami Gajary a Malými Levármi na Záhorí uzavreli most ponad rieku Rudava. Pre TASR to potvrdil starosta obce Malé Leváre Adrián PerneckýUž počas noci samospráva na sociálnej sieti informovala, že Rudava začína pretekať, vyzvali dobrovoľníkov, aby prišli pomôcť roznášať vrecia s pieskom.Materská i základná škola budú v obci v pondelok zatvorené.