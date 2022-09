Bratislava 3. septembra (TASR) - Malí a strední podnikatelia môžu pri ochrane svojich inovácií ušetriť. Odborníci zo Strediska patentových informácií PATLIB v Centre vedecko-technických informácií (CVTI) SR im poradia nielen s aktuálnymi príležitosťami, ale aj ďalšími krokmi spojenými s ochranou duševného vlastníctva. TASR o tom informovala Eva Vašková z komunikačného oddelenia CVTI SR.



Začiatkom roka PATLIB informoval o príležitosti pre malé a stredné podniky so sídlom v EÚ. Možnosť využiť podporu z Fondu pre malé a stredné podniky stále trvá, výzva je otvorená do 16. decembra.



"Pre malých a stredných podnikateľov, ktorí si svoje produkty zakladajú na inováciách a snažia sa odlíšiť od konkurencie, je táto podpora naozaj výhodná. Môžu získať ochranu svojich priemyselných práv v podobe patentu na vynález alebo ochrannej známky či dizajnu na označenie a vzhľad výrobku. Vedia si ochrániť aj názov a značku svojej firmy," uvádzajú na webe CVTI SR. Refundácia za prihlasovacie poplatky sa pohybuje do výšky 75 percent.



Pokiaľ si podnikatelia nie sú istí, na ochranu ktorých práv majú nárok vo svojom podniku, poradia im odborníci zo Strediska patentových informácií PATLIB v CVTI SR. "V portfóliu bezplatných služieb máme odborné konzultácie, ale i rešerše na stav techniky, na dizajny alebo na ochranné známky, ktorými je možné overiť novosť technického riešenia alebo označenia," konkretizovala Lenka Bednárová z odboru transferu technológií v CVTI SR.



"Ochrana duševného vlastníctva je v podnikaní významná nielen z dôvodu zhodnotenia svojho nehmotného majetku. Je veľmi dôležité správať sa zodpovedne a nezasahovať ani do práv iných subjektov," povedala Bednárová. Podnikatelia sa tak podľa nej vyhnú potenciálnym problémom, ktoré ich môžu zastihnúť v prípade, ak sa poškodená firma obráti na súd.