Mali by sa zvýšiť pokuty za priestupky, zaviesť sa má aj nová sankcia
Rezort chce zaviesť rozšírenie okruhu sankcií o novú sankciu menších obecných prác.
Autor TASR
Bratislava/Veľké Zálužie 25. marca (TASR) - Za spáchanie priestupkov by sa mali zvýšiť pokuty. Dôvodom je, že sa dlhší čas nezvyšovali. Okrem toho sa má zaviesť aj nová sankcia menších obecných služieb. Vyplýva to z návrhu novely zákona o priestupkoch, ktorú schválila vláda na svojom stredajšom výjazdovom rokovaní vo Veľkom Záluží.
„Od vyhláseného znenia zákona o priestupkoch nedošlo pri mnohých priestupkoch k zmene výšky pokút, a teda nezohľadňujú neustály pokles hodnoty peňazí. Súčasná výška pokút nespĺňa výchovný, represívny a ani preventívny charakter sankcie,“ tvrdí Ministerstvo vnútra (MV) SR.
Rezort chce zaviesť rozšírenie okruhu sankcií o novú sankciu menších obecných prác. Zaviesť sa má najmä pre prípady, pri ktorých nie je možné vymôcť pokutu. Stráca sa tak podľa neho účel samotného priestupkového konania. „Zároveň sa vyskytujú prípady, v ktorých nie je peňažná pokuta dostatočným odstrašujúcim prostriedkom, najmä ak páchateľ priestupku je finančne schopný pokutu uhradiť,“ doplnilo MV. Práca v prospech spoločnosti, v ktorej páchateľ priestupku žije, môže zároveň zvýšiť jeho sociálnu zodpovednosť.
Správny orgán by ich mohol uložiť v rozsahu od 20 do 150 hodín. Mladiství by mohli pracovať od desať do 75 hodín. Páchateľ priestupku by ich musel vykonať do jedného roka od právoplatnosti rozhodnutia. V prípade, že tak neurobí, správny orgán by mohol „premeniť“ sankciu alebo jej zvyšok na pokutu.
„Sankcia menších obecných služieb sa javí ako efektívny a žiadaný nástroj aj v prípade mladistvých páchateľov. Z poznatkov z aplikačnej praxe vyplýva, že v prípade uloženej pokuty túto často za mladistvého uhradí jeho zákonný zástupca. V takomto prípade tak nedochádza k naplneniu výchovnej, preventívnej ani represívnej funkcie uloženej sankcie voči mladistvým páchateľom,“ argumentuje rezort v návrhu.
Menšie obecné služby by páchateľ priestupku mohol vykonávať spravidla pre obec či ňou zriadenú organizáciu a v územnom obvode, v ktorom má trvalý pobyt, a to bez nároku na odmenu a vo svojom voľnom čase. O uložení tejto sankcie by mal rozhodovať správny orgán. Nemohol by ju uložiť dlhodobo práceneschopnej osobe či osobe so zdravotným postihnutím.
Ministerstvo vnútra zároveň navrhuje, aby bola právna úprava účinná od 1. júla 2026.
