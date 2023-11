Maliarka Helena Zmatlíková ilustrovala známe detské knižky

Praha/Bratislava 18. novembra (TASR) – Celé generácie slovenských i českých detí vyrástli na knižkách s charakteristickými pestrofarebnými ilustráciami Heleny Zmatlíkovej. Ilustrovala viac než 250 kníh, medzi nimi aj také známe tituly ako Nie je škola ako škola či Z deníku kocoura Modroočka.



Jej tvorba sprevádzala a dodnes sprevádza najmenších čitateľov na detských knižkách a leporelách. Získala za ňu množstvo domácich i zahraničných ocenení, zaradila sa do prvej desiatky najvydávanejších českých ilustrátoriek v 20. storočí.



V nedeľu 19. novembra uplynie 100 rokov od narodenia českej maliarky a ilustrátorky Heleny Zmatlíkovej.



Helena Zmatlíková (rodená Wehrbergerová) sa narodila 19. novembra 1923 v Prahe. Jej rodičia boli športovci, ich dcéru takisto bavilo plávanie a lyžovanie. Časom však prevládla láska k výtvarnému umeniu a prejavil sa jej talent. Už ako malá v škole tajne maľovala dianie v triede.



Učila sa za krajčírku, ale otec jej nakoniec zaplatil štúdium výtvarného umenia. Študovala najprv na súkromnej Ukrajinskej akadémii u Grigorija Musatova, neskôr prešla na Rotterovu školu kresby a propagačnej grafiky. Po smrti otca si na štúdiá privyrábala ako módna kresliarka. Navrhla nespočetné množstvo kabeliek a odevov, popri tom posielala do novín i svoj kreslený humor.



Bavilo ju cestovanie a počas štúdií precestovala prakticky celú Európu. Štúdium dokončila v škole grafiky, knižného a reklamného umenia Officina Pragensis v roku 1942.



Po štúdiách najprv pracovala v ateliéri Melantrich, potom sa osamostatnila, ale nakoniec prešla pod vydavateľstvo Albatros ako jeho kmeňová ilustrátorka. Za svoje dielo získala mnoho ocenení.



Podieľala sa aj na svetovej výstave v Bruseli 1958. Knihy, ktoré ilustrovala, boli prekladané do mnohých jazykov a vychádzali v zahraničí s pôvodnými ilustráciami, takže ju poznajú deti takmer na celom svete.



Známe sú jej ilustrácie z kníh Honzíkovy cesty, Děti z Bullerbynu, Putování za švestkovou vůní, Pinocchiove dobrodružství a Malý princ. Rovnako si získali obľubu knihy Nie je škola ako škola (nie je žiak ako žiak) od Márie Ďuríčkovej, či Z deníku kocoura Modroočka (Josef Kolář).



Ilustrovala aj leporelá pre najmenších ako napríklad Varila myšička kašičku. Pracovala aj na animovaných filmoch. Za svoju tvorbu získala množstvo ocenení, okrem iného ceny za najkrajšie knihy roku 1957, 1958 a 1992, Zlatú medailu zo Svetovej výstavy v Bruseli 1958, cenu Zorničky 1968, cenu vydavateľstva Albatros 1971, cenu za detskú kultúru v Tokiu (1972), cenu Marie Majerové v rokoch 1975, 1977 a 1978, či cenu za najlepšiu učebnicu v roku 1992.



Bola dva razy vydatá, v rokoch 1941 až 1948 za Iva Zmatlíka. V rokoch 1951 – 1973 bol jej manželom Zdeněk Seydl. Z prvého manželstva mala syna Ivana, ktorý sa stal režisérom, dramaturgom a vydavateľom. Helena Zmatlíková zomrela 4. apríla 2005 v Prahe.







