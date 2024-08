Malík: Prechod zo ZŠ na strednú školu predstavuje zvýšenie nárokov

Bratislava 31. augusta (TASR) - Prechod zo základnej na strednú školu predstavuje zvýšenie nárokov nielen na školskú a domácu prípravu. Mladí ľudia stoja pred postupnou špecializáciou sa a prípravou na svoje zamestnanie. Zároveň sa nachádzajú v období dospievania, keď dochádza k zmenám v sociálnom statuse a v sebaponímaní. Pre TASR to uviedla psychologička Judita Malík z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie.



"Aj na základe neurobiologických zmien dochádza k vyhľadávaniu a explorovaniu nových podnetov a skúseností. Ide o takzvaný adolescentný senzomotorický vrchol, keď majú mladí ľudia zvýšenú kognitívnu zvedavosť a vyvíja sa u nich kritické myslenie. Potrebujú získavaním vlastných alebo prezentovaných skúseností nadobúdať obraz o svete a o sebe," zhodnotila psychologička. Nový začiatok na strednej škole je preto podľa nej pre dospievajúcich veľká výzva.



Ako poznamenala, pocity pred nástupom do školy môžu byť často protichodné a dokonca sa objavovať aj súčasne. Ide o zvedavosť, nadšenie, ale aj smútok, nostalgiu, radostné očakávanie, ale aj strach zo zlyhania. U starších detí môže podľa nej dochádzať aj k pocitom úzkosti, teda strachu, ktorý nie je viazaný na konkrétnu vec a môže sa viazať na abstraktné predstavy ako zlyhanie, neprijatie a podobne.



Podľa psychologičky môže deťom, rovnako ako dospelým, chvíľu trvať, kým sa vyznajú v tom, čo aktuálne prežívajú. "Preto je úloha rodiča pomáhať deťom tieto pocity pomenovať a ukázať vlastným správaním, ako so svojimi pocitmi zaobchádzame my," dodala Malík.