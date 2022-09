MALnS: Ukrajinskí zdravotníci môžu zadarmo absolvovať kurzy slovenčiny

Bratislava 18. septembra (TASR) - Ukrajinskí zdravotníci môžu zadarmo absolvovať online jazykové kurzy slovenčiny. Začali sa 5. septembra, doposiaľ sa na ne prihlásilo 125 zdravotníkov. Zabezpečila im ich Medzinárodná asociácia lekárov a zdravotníkov na Slovensku (MALnS). TASR o tom informovala Alona Kurotová z asociácie.



Zdravotníci absolvujú slovenčinu v štyroch fázach prípravy. "Začnú so základnou a neskôr všeobecnou slovenčinou, potom absolvujú lekársku slovenčinu a na záver slovenskú legislatívu a prípravu na skúšku," ozrejmila.



Celý set kurzov má podľa nej hodnotu tisíc eur pre jedného lekára. Kurotová zdôraznila, že sa naň môžu prihlásiť aj zdravotníci, ktorým ešte na Slovensku neuznali diplom. "Desiatkam lekárov z Ukrajiny sa zvýšila šanca, že spravia skúšky a pomôžu podvyživenému slovenskému zdravotníctvu," skonštatovala.



V tejto súvislosti poukázala, že sa znížili poplatky za odborné skúšky. "Kým doteraz platili lekári 780 eur a zubári 1180 eur, poplatok klesol na jednu úroveň – 500 eur," priblížila. Koncept odborných skúšok a dočasnej odbornej stáž by sa mal podľa nej ešte zmeniť, aby sa vstup zahraničných lekárov do slovenského zdravotníctva ešte viac uľahčil.